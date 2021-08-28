影／連宮廟几桌也敢偷 警方趕在普度前找回逮2賊

「神明的几桌也敢偷！」台南市南區鹽埕鎮海宮創廟使用迄今註生娘娘几桌，4天前不翼而飛，適值普度盛典前夕，廟方心急如焚向警方報案，並在臉書呼籲竊嫌能良心發現，盼竊嫌浪子回頭，於普度前歸還几桌，台南市警六分局循線查獲吳姓及邱姓竊賊，趕在普度前最後一刻找回几桌，讓今天法會得以順利進行。

據調查，吳、邱兩嫌都30多歲，本月24日夜間7時，進入廟內竊走價值不斐的几桌。廟方發現後很心疼，因該物是1983年創廟時的供物，乘載了好幾世代人回憶，也是38年前資深老師傅精雕細琢、深厚工法的工藝品，沒想到竟在今年普度前夕不翼而飛。

廟方除向警方報案，也在臉書上向竊嫌喊話，盼竊嫌浪子回頭，在普度前歸還几桌，信眾得知後也廣為轉貼，希望信眾能夠協助找回註生娘娘的几桌。

警六分局鹽埕派出所獲報後，立即展開調查，發現竊嫌挑夜間行竊，外觀特徵雖不易辨識，仍比對多筆資料，擴大調閱相關線索，昨晚6時將吳、邱兩嫌查獲到案，趕在一年一度的普度前夕，通知廟方領回遭竊几桌。廟方感謝警方，並在臉書上公開發文致謝。

據調查，兩嫌見几桌作工精緻，價格不斐，得手後即贓物轉賣給中西區相關業者。兩嫌供稱，轉賣後各自分贓4000、3000元。所幸几桌及時找了回來，好讓今天的普度法會得以順利進行。