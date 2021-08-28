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婦人騎機車外出迷航 警察在公墓尋獲帶回
台南市北區鄭姓婦人有輕度失智及精神狀況不佳，昨天下午2時許自行騎乘機車外出，家屬遍尋不著報警協尋，因鄭婦疑一路騎到新化老街一帶，新化分局接獲第五分局轉報後，成立專案小組，調閱相關影像，發現鄭婦在新化地區迷航，鎖定所騎的機車影像後，動員警力全力協尋，夜間11點40分許才在台20線左鎮公墓段尋獲，鄭姓女兒看到母親十分激動，也相當感謝警方及時尋獲。
警方指出，鄭姓婦人（57歲）精神狀況時好時壞，昨天從台南市北區住家騎車走失，家屬遍尋不著恐生意外，心急如焚，第五分局員警受理後經詳細調查，發現失蹤婦人在新化地區出現，轉報新化分局，經調閱婦人的行車軌跡，通報線上警力協尋，但因老街附近為舊社區巷道複雜，入夜後視線不佳搜尋更為困難，警方不放棄，除線上警力協尋外，運用同心圓概念以老街為中心，往外畫分區塊持續擴大調閱監視器的即時影像，晚上11點多還持續通報線上警力搜尋。
山上分駐所副所長林政輝深夜在台20線執行防制危險駕車勤務，接獲分局勤指中心通報後，在左鎮公墓路段發現有一名婦人深夜單獨騎車，經前往關切，果然是失蹤協尋的鄭姓婦人，將人帶回派出所休息，鄭婦女兒深夜接獲通知激不已難，萬分感激，表示如非警方即時尋回，深夜1人騎車在偏僻路段遊蕩，後果不堪設想。
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