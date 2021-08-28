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電動腳踏車充電著火 台南超高大樓住戶疏散頂樓避難
台南市東區林森路一段某19層樓鋼筋混凝土公寓大樓10樓，晚間7時左右因有住戶電動腳踏車充電時不慎起火，傳出巨大爆炸聲響，嚇的同棟住戶立即通報119，甚有6名住戶帶著1隻愛犬自行疏散到頂樓，幸經住戶及大樓管理人員使用室內消防栓滅火，大批消防人車趕抵現場時，火勢很快被撲滅，經消防人員陸續將頂樓人員帶下樓，人員均安。
經消防局調查，起火原因電動腳踏車充電中起火，經使用室內消防栓滅火，火勢並未擴大，燃燒面積約6平方公尺，警消人員到場上樓查看，協助撲滅火勢及排煙，事態並未擴大。住戶不解電動腳踏車充電，何以起火，所幸火勢控制得宜，認無重大財損，也未申請火場調查。
反倒是同棟住戶聽到巨大爆炸聲響，飽受驚嚇，計有6名住戶帶著1隻愛犬自行疏散到頂樓避難，然而，火勢並無延燒之虞，分別由警消人員帶下樓來，虛驚一場。
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