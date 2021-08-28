屏東警到高雄辦毒品案 認錯人男子憤而提告
屏東警方偵辦毒品案到高雄逮人，疑誤將王姓男路人厝認為毒犯，下車壓制他後發現搞錯人，才上車離去，過程中還嗆「要告就去告」。但王男不滿被勾脖、盤查，憤而向高雄警方提告。
3天前晚間8點多時，22歲的王男到三民區一間保養廠前等待修車，恰好遇上屏東警方查緝毒品案，沒想到他卻被便衣刑警攔住盤查。
過程中，3人中有人亮出警棍，在手鉤住王的脖子，另2人拿出證件，再要求王男報出的身分證字號查驗，不久後就發現搞錯對象，是一場「烏龍」，但王不滿被嗆「要告就去告」。
事後，王男先到醫院驗傷，隨後再到三民一警分局三民派出所報案，指在中華二路、中華橫四巷口，有3名自稱警察人員下車，勾住他的脖子盤查，王對這3人提出傷害、妨害自由告訴，三民一警方依規定受理開立民眾報案證明單。
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