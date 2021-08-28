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獨／22年前母離家不知去向…子秒認出母照片 墳前悼念

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獨／22年前母離家不知去向…子秒認出母照片 墳前悼念

聯合報 / 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導

婦人兒子昨天來到失聯多年的母親墳前悼念。記者張裕珍／攝影
婦人兒子昨天來到失聯多年的母親墳前悼念。記者張裕珍／攝影

50多歲婦人因失憶流落街頭，4年多前罹患癌症，在新竹市社會處協助下，個案取得新身份，以暫時的姓名「古小蓮」接受安置治療，走完人生最後一程，在警界「尋人高手」吳孟宇的協助下，比對出婦人的真實身分，婦人兒子與媽媽失聯22多年，1秒就認出員警帶來的相片就是記憶中的媽媽，昨天到媽媽墳前悼念，終於一了心中遺憾。

婦人一家人仍守在桃園老家，婦人小兒子在媽媽離家那年，才是個5歲大稚嫩的孩童，雖然對母親的記憶不多，但他說，他永遠記得22年前那天，媽媽跟他和哥哥說要去當尼姑，接著搭上公車從此一去不回，哥哥哭得好傷心，自己也不知道媽媽要去哪？

「20多年來，都想知道她過得好不好？」婦人小兒子昨天在員警與管理所人員陪同下，到新竹市生命紀念園區的土葬區祭拜，凝望墓碑陌生的名字「古小蓮」許久，他說，母親雖然失聯許久，但仍不時會想起媽媽，想知道她現在在哪？是不是過得好？

婦人小兒子也感嘆，一直都想知道媽媽去了哪裡，但都不知從何找起，那天接獲警方來電，得知比對到媽媽身分很驚訝，看了員警帶來的照片，他立刻認出就是記憶中的媽媽沒錯，五官並沒有太大變化，但心情確實也很複雜，沒想到媽媽已經過世許久。

婦人丈夫和2個兒子在桃園生活，家庭環境不好，是列冊中低收入戶，爸爸靠務農為生，大兒子是身障人士，小兒子工作收入也不豐，雖然終於來到了媽媽墳前，但也不免擔憂後續行政流程，還要負擔撿骨、入塔的喪葬費，怕沒辦法順利把媽媽帶回家。

市府社會處副處長魏幸雯4年多曾處理此案，對婦人有印象，是她社工生涯少見創立新身分的個案，也驚訝警方事隔多年，仍替婦人找到真正的家人，她說，若該戶經濟確實困難，社工一定會盡可能鏈結相關資源協助，也希望這件事能夠有個圓滿結局。

台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇擅長尋人，10多年來成功比對七、八百人，他說，竹市府4年多前曾請他協助尋覓古小蓮的家人，但婦人提供資訊不多，自己曾親自北上到機構探望古姓婦人，但她當時已經病重虛弱，難正常應答，沒有太多線索鎩羽而歸。

古小蓮取得新身分不到1個月，就不敵病魔摧殘逝世，吳孟宇說，得知後難免覺得遺憾，沒能讓婦人在生前得以和家人團圓，他始終掛心，沒想到八月初，在查找另名北市失蹤人口資料時，螢幕秀出的一張女性照片，突然湧上一股似曾相識的熟悉感。

吳說，雖然比對晚了一點，但能幫助這些找不到家的人落葉歸根，還是他最大的初衷，在新竹市生命紀念園區土葬區，也看到不少無名氏的墓碑，更讓他有股想要幫助他們回家的動力，他相信一定還是有家屬在等待奇蹟，等待和親人團圓的那一刻。

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台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇擅長尋人，比對到失蹤多年的婦人真實身份，昨天陪婦人家人到墳前祭拜。記者張裕珍／攝影
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新竹 墓碑

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