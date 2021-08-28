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新店警再祭重手 連續兩周攜手環保局強力掃蕩噪音車
新北市新店警分局再祭重手，昨晚已連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。警方表示，藉由強力執法，改善新店夜間噪音擾寧情形。
新店區北新路及北宜公路為民眾經常檢舉車輛噪音路段，為維護住戶居住安寧，新店警分局已連續兩周在新店區北新路1段與環保局稽查人員聯手取締噪音車，並針對無照駕駛、使用吊銷或註銷牌照、車體設備不全或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全等違規嚴格取締，昨晚共計攔查200多輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車。
新店警方指出，車輛行駛過程產生噪音的原因有很多，有的車主為了車輛性能、視覺或聽覺效果換裝非原廠排氣管、任意拆除消音器或因排氣管老舊破損未修復所導致，新北市曾公告於管制時段內，不得使用未經檢驗合格排氣管車輛行駛於道路，環保局及警方會針對類此車輛做攔檢，如果當場檢查車輛排氣管符合前述態樣，將由環保局製作紀錄，事後予以裁罰，並可按次處罰。
為確保市民生活安寧，警方表示會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，還給市民寧靜的生活空間。
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