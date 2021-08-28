快訊

美軍出手反擊！出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

獨／22年前母離家不知去向…子秒認出母照片 墳前悼念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店警再祭重手 連續兩周攜手環保局強力掃蕩噪音車

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市新店警分局再祭重手，昨晚已連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。警方表示，藉由強力執法，改善新店夜間噪音擾寧情形。

新店區北新路及北宜公路為民眾經常檢舉車輛噪音路段，為維護住戶居住安寧，新店警分局已連續兩周在新店區北新路1段與環保局稽查人員聯手取締噪音車，並針對無照駕駛、使用吊銷或註銷牌照、車體設備不全或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全等違規嚴格取締，昨晚共計攔查200多輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車。

新店警方指出，車輛行駛過程產生噪音的原因有很多，有的車主為了車輛性能、視覺或聽覺效果換裝非原廠排氣管、任意拆除消音器或因排氣管老舊破損未修復所導致，新北市曾公告於管制時段內，不得使用未經檢驗合格排氣管車輛行駛於道路，環保局及警方會針對類此車輛做攔檢，如果當場檢查車輛排氣管符合前述態樣，將由環保局製作紀錄，事後予以裁罰，並可按次處罰。

為確保市民生活安寧，警方表示會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，還給市民寧靜的生活空間。

新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局再祭重手，昨晚連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛。記者王長鼎／翻攝

噪音

延伸閱讀

禁止廚餘進養豬場 嘉義縣焚化廠免收處理費

基隆環保公司爆炸燒3小時飄汙染物 環局：違反空汙告發

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

南投市區垃圾堆積臭到受不了 環保局要求中央協助處理

相關新聞

獨／22年前母離家不知去向…子秒認出母照片 墳前悼念

50多歲婦人因失憶流落街頭，4年多前罹患癌症，在新竹市社會處協助下，個案取得新身份，以暫時的姓名「古小蓮」接受安置治療，...

假車禍？虎尾勇女用身體衝撞來車 被誤為「碰瓷」

假車禍？一位民眾開車行經雲林縣虎尾鎮立德路，忽然有一名站在路邊的女子，直接衝向車子，整個人被撞飛倒地，嚇壞了車主，以為遭...

影／父愛爆棚！警助2歲女童找家人 終結萌娃歷險記

台中市2歲郭姓女童自己開大門鎖，竟趁家人不注意，抱著娃娃獨自外出冒險，女童靜靜待在路旁險象環生，熱心居民報警。警員莊振和...

新店警再祭重手 連續兩周攜手環保局強力掃蕩噪音車

新北市新店警分局再祭重手，昨晚已連續兩周攜手環保局稽查人員強力掃蕩噪音車，攔查200餘輛汽、機車並通報裁罰21輛改裝車輛...

機車騎士過台南新化國中前竟狂飆闖紅燈 女騎士遭撞飛

台南市陳姓男子昨天下午5點52分許，騎機車行經新化國中前民生路與中興路口時，與王姓女子騎乘的重機車發生碰撞，目擊者看到男...

走斑馬線有優先通行權 北市警：應遵守號誌再穿越馬路

台北市警方近日統計今年的行人A1事故（死亡事故）共25人，有13人（占52%）是「行人涉嫌違規」，又以「不依號誌指示穿越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。