機車騎士過台南新化國中前竟狂飆闖紅燈 女騎士遭撞飛
台南市陳姓男子昨天下午5點52分許，騎機車行經新化國中前民生路與中興路口時，與王姓女子騎乘的重機車發生碰撞，目擊者看到男騎士狂飆速度很快，女騎士被撞飛翻滾痛苦地坐在地上，警方獲報前往處理並通知119救護車送往醫救治，所幸僅輕傷，並無大礙。
新化警分局調查，雙方均騎乘機車，兩車駕駛經酒測，酒測值均為0，2人經送醫均為輕傷，現已返家休養，事故發生原因初步研判是陳男（23歲）車速過快行經路口又未減速並闖紅燈致肇事，違規闖紅燈部分依道路交通管理處罰條例第53條第一項已開出罰單，可處1800元至5400元罰鍰。
新化警分局長楊慶裕表示，有關該路口因闖紅燈造成交通事故一事，已依規定處理並針對違規部分予以告發，將持續規畫勤務針對易肇事路口稽查取締，並利用各媒體、社群網路、社區治安會議等宣傳管道，宣導民眾遵守交通規則，並呼籲各駕駛人應減速慢行，尤其行經學校附近路口更應放慢速度，並遵守交通規則。
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