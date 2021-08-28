機車騎士過台南新化國中前竟狂飆闖紅燈 女騎士遭撞飛

台南市陳姓男子昨天下午5點52分許，騎機車行經新化國中前民生路與中興路口時，與王姓女子騎乘的重機車發生碰撞，目擊者看到男騎士狂飆速度很快，女騎士被撞飛翻滾痛苦地坐在地上，警方獲報前往處理並通知119救護車送往醫救治，所幸僅輕傷，並無大礙。

新化警分局調查，雙方均騎乘機車，兩車駕駛經酒測，酒測值均為0，2人經送醫均為輕傷，現已返家休養，事故發生原因初步研判是陳男（23歲）車速過快行經路口又未減速並闖紅燈致肇事，違規闖紅燈部分依道路交通管理處罰條例第53條第一項已開出罰單，可處1800元至5400元罰鍰。