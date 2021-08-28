走斑馬線有優先通行權 北市警：應遵守號誌再穿越馬路

台北市警方近日統計今年的行人A1事故（死亡事故）共25人，有13人（占52%）是「行人涉嫌違規」，又以「不依號誌指示穿越道路」最多。警方表示，雖行人在斑馬線上無論燈號有「絕對優先通行權」，但仍應遵守號誌再穿越馬路；若行人因闖紅燈，致駕駛人反應不及撞車，行人仍需負擔相關肇責。

警方說，北市今年1月至7月每10萬人的交通事故，死亡人數為1.5人，是全國最低，惟發現「行人未依號誌穿越馬路」占行人死亡比例逾5成，因此加強呼籲「行人仍需遵守號誌穿越馬路」。

警方指出，今年2月士林區一名76歲老婦早上出門買菜，沒注意到號誌仍是紅燈，穿越馬路，結果一機車騎士煞車不及撞上，造成老婦死亡。