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走斑馬線有優先通行權 北市警：應遵守號誌再穿越馬路
台北市警方近日統計今年的行人A1事故（死亡事故）共25人，有13人（占52%）是「行人涉嫌違規」，又以「不依號誌指示穿越道路」最多。警方表示，雖行人在斑馬線上無論燈號有「絕對優先通行權」，但仍應遵守號誌再穿越馬路；若行人因闖紅燈，致駕駛人反應不及撞車，行人仍需負擔相關肇責。
警方說，北市今年1月至7月每10萬人的交通事故，死亡人數為1.5人，是全國最低，惟發現「行人未依號誌穿越馬路」占行人死亡比例逾5成，因此加強呼籲「行人仍需遵守號誌穿越馬路」。
警方指出，今年2月士林區一名76歲老婦早上出門買菜，沒注意到號誌仍是紅燈，穿越馬路，結果一機車騎士煞車不及撞上，造成老婦死亡。
警方表示，行人若闖紅燈通行，駕駛人均應暫停，讓行人優先通過，但常因駕駛人煞車不及撞上行人；除了提醒車輛行經斑馬線、路口時提高警覺，也呼籲行人優先權並非絕對安全，仍應遵守號誌再穿越馬路為佳。
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