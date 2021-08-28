影／父愛爆棚！警助2歲女童找家人 終結萌娃歷險記

台中市2歲郭姓女童自己開大門鎖，竟趁家人不注意，抱著娃娃獨自外出冒險，女童靜靜待在路旁險象環生，熱心居民報警。警員莊振和家中也有愛女，莊蹲下跟女童說「抱抱」，一把抱起女童沿途詢問店家，所幸附近居民認出郭，女童阿嬤心急認回愛孫，直說不敢了。

本周二(24日)上午，一名2歲女童抱著娃娃，驚險站在車來車往的崇倫街上，熱心民眾趕緊下車將小女童帶到路旁並報警。台中市警局第三警分局勤工所巡佐林勝助、警員莊振和到場，女童乖巧不哭不鬧，但面對詢問卻萌呆樣沒有反應。

為了幫可愛的小女童找家人，家裡也有掌上明珠的莊員父愛爆棚，蹲下來對女童說「抱抱」，一把抱起小女童，兩人邊走莊員有耐心詢問，「妳家住這邊嗎？」、「妳知道家住哪裡嗎？」往她走來的方向沿路詢問，幸好才走到巷口，水果攤的店員就認出這名住在附近的郭姓小女童，並熱心通知女童家屬趕來。

趕來的阿嬤向警方致歉時說，孫女最近與同齡玩伴學會開門鎖，早上起床後，趁著媽媽熟睡，阿嬤也沒注意，打開門鎖偷溜出門。

阿嬤想像孫女獨自走在路中間的驚險畫面，也不禁捏了把冷汗，慶幸小孫女遇到熱心民眾協助報警，對於大家的協助表相當感謝。