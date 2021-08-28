假車禍？虎尾勇女用身體衝撞來車 被誤為「碰瓷」

假車禍？一位民眾開車行經雲林縣虎尾鎮立德路，忽然有一名站在路邊的女子，直接衝向車子，整個人被撞飛倒地，嚇壞了車主，以為遭遇有人「碰瓷」，製造假車禍索賠，後來釐清，非但不是碰瓷，撞車女子還賠了車主，幸好女子送醫只受輕傷，警方正進一步了解中。

本月二十四日下午，一輛自小客車行經虎尾鎮立德路時，車上兩人還在談話，忽然看到一名女子衝向車來，車子急煞減速，但女子一股惱撞上來，彈飛倒地，從行車紀錄器，聽到車上有人大喊「她故意的！」。

吳女撞飛倒地不起，在對面車內等這名女子的親戚趕緊下車查看，女子頭部擦傷趕緊將她送醫，療傷後已無大礙，事後被網友誤是假車禍，今天此訊息在網路流傳，但有網友留言澄清，指該女子當時剛從附近駕訓班下課，她的親戚去接她，要過馬路時發生事故。

也有網友澄清這不是假車禍，且女子的家人也與車主達成和解，還賠了修車費用，警方表示，女子是否蓄意衝撞車子，還需調查釐清，若雙方已達和解，因屬傷害或毀損屬告訴乃論，雙方不提告，則不受理，但也提醒過馬路要注意來車，以保安全。