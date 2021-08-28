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台南推廣住警器示警救命 3年拯救172位民眾性命

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區一處透天住宅，本月25日上午鄰居聽到該戶住警器警報聲響後，發現屋內傳出濃煙與燒焦味道，但大門深鎖，立即撥打119報案，警消獲報後派遣人車前往，趕抵現場發現屋主外出，鍋具持續乾燒冒出濃煙，所幸住警器發出尖銳警示聲響，阻止了一場可能的災情。消防局統計，推廣設置住警器至今，3年來累計已達73件，成功拯救172位民眾寶貴的生命。

「自己的財產自己守護」台南市消防局指出，住宅裝設住警器，為有效且經濟減少火災人命財產損失方式，今年住警器成功示警案件已有一半以上為自購裝設。據調查，煮食不慎占火災原因多數，此類案件於鍋具乾燒時，關閉爐火即可解除危機，若太晚發現產生高溫與濃煙極有可能釀成火災，甚至造成不可挽回的結果。

消防局為保障市民居住平安，為提升住警器置裝率，持續與各局處溝通聯繫，住宅於新建使用時要求設置外，並要求台南市各大專院校學生賃居處所及居家式托育服務、出租住宅場所等，應依法設置住警器，保障學生賃居安全與居家式托育安全。

消防局局長李明峯指出，「及時發現火災」及「正確地應變」是火場求生的不二法門；民眾家中若尚未裝置住警器，可至各大賣場購買，而且安裝簡便不用拉線路，以雙面膠黏貼在寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯的最頂層等適當位置，能夠在火災發生時及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲響提醒人員，提早採取避難逃生，保障全家人安全。

台南市安南區一處透天住宅，本月25日鄰居聽到該戶住警器警報聲響後，發現屋內傳出濃煙與燒焦味道，但大門深鎖，立即撥打119報案，及時化解危機。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區一處透天住宅，本月25日鄰居聽到該戶住警器警報聲響後，發現屋內傳出濃煙與燒焦味道，但大門深鎖，立即撥打119報案，及時化解危機。記者邵心杰／翻攝
消防局指出，今年住警器成功示警案件已有一半以上為自購裝設，據調查，煮食不慎占火災原因多數。記者邵心杰／翻攝
消防局指出，今年住警器成功示警案件已有一半以上為自購裝設，據調查，煮食不慎占火災原因多數。記者邵心杰／翻攝
「自己的財產自己守護」台南市消防局指出，住宅裝設住警器，為有效且經濟減少火災人命財產損失方式。記者邵心杰／翻攝
「自己的財產自己守護」台南市消防局指出，住宅裝設住警器，為有效且經濟減少火災人命財產損失方式。記者邵心杰／翻攝

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