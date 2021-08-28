4男群聚喝酒打牌 鬥毆引來警方被送辦還開罰

高雄三民區延吉街上一間滷味攤，今清晨5點多發生鬥毆。盛姓男子在打烊後找來吳姓、謝姓、王姓3名男友人，在店內喝酒打牌，但吳等3人大打出手紛紛掛彩，警方到場後將4人帶回釐清案情，另依傳染病防治法開罰。

警方表示，盛姓滷味攤老闆（34歲）今天凌晨在店內打烊後，邀集吳男（34歲）、謝男（37歲）、王男（35歲）3名友人到店內打牌喝酒。

過程中吳男因先不勝酒力，招來謝男回說「不會喝就不要喝」，2人進而引發口角衝突大打出手，王男見狀勸架，又遭到謝男揮擊臉部，變成3人混戰。

警方快打警力到場後，通知消防救護員，替手部虎口、臉部遭破碎酒瓶劃傷的吳男包紮，其餘3人都無大礙。