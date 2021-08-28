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基隆環保公司爆炸燒3小時飄汙染物 環局：違反空汙告發
基隆市深澳坑路一間合法處理廢棄物的環保公司，今天凌晨4點多發生大火，狂燒3個多小時才撲滅。市府環保局前往稽查，在廠外可見明顯之粒狀汙染物，散布於空氣中，起火原因疑似篩選機作業區機器爆炸引起火災，將依違反空氣汙染防制法處新10萬以上500萬元以下罰鍰。
環保局長賴煥紘表示，環保局前往稽查，於廠外可見明顯之粒狀汙染物，散布於空氣中，經查現場發生火災情事，起火原因疑似篩選機作業區機器爆炸引起火災，導致廠區堆積之廢棄物燃燒，消防局及警察協助滅火。
環保局已向業者說明空氣汙染防制法令，行為已違反空氣汙染防制法第32條第1項相關規定，處10萬元以上500萬元以下罰鍰，將依法處分。
基隆市深澳坑路一間合法登記處理廢棄物的環保公司，今天凌晨4點多發生大火，陷入火海，廠房付之一炬，火勢延燒3個多小時，所幸警衛及時逃出沒有大礙，起火原因調查中。
環保公司余姓負責人說，警衛說，半夜時聽到輸送機台附近有爆炸聲，懷疑可能是機台電線走火，輸送機台全燒毀，損失至少2千多萬元。
余姓負責人表示，今天清晨接獲值班警衛通知，趕到現場時發現已經一片火海，警衛說，半夜時聽到輸送機台附近有爆炸聲，懷疑可能是機台電線走火，公司是合法登記的廢棄物處理公司，開業15年，主要以建築廢棄物為主，燒毀的以機具為主。
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