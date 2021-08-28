基隆中山區5千多戶大停電已復電 社區包商挖斷電纜

基隆市中山區中和路、文化路一帶，今天上午11時點多，因喜市社區漏水自行僱工抓漏施工，挖到台電電纜，導致5千多戶停電，約1個小時後，經台電搶修，在12時31分全部復電。

台電基隆區處表示，今天上午11時16分，因安樂變電所第43號(CC43)相間(CO)電驛動作、饋線接地過流電驛(LCO)動作，斷路器跳脫停電事故，造成基隆市中山區中平街、中和路、文化路及協和街一帶5181戶停電。

台電在事發後立即派員搶修，並於11時20分恢復1941戶供電，經台電查出停電事故原因，經查是喜市社區漏水自行僱工抓漏施工，挖到台電電纜所致，非自來水公司。另停電戶數3240戶，12時31分已全部恢復供電，造成民眾不便，台電表達歉意。