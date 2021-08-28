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母載3子車禍2子死么兒截肢 醫師：患者要多次手術復健
雲林縣水林鄉林姓幼兒園女教師，昨天開車載3名兒子出門，途中發生車禍，2名讀國中孩子拋出車外死亡；嘉義長庚幫右前臂骨折9歲么兒截肢、林母鼻梁修復，手術順利，骨科醫師陳俊良說，9歲劉小弟患者還要面對多次手術清創，身心復健過程。
陳俊良說，9歲劉小弟到院，屬重大外傷，頭部鈍傷，右手開放性骨折，擦剉傷，生命跡象穩定，但殘肢斷裂截肢，為避免感染，住院期間使用抗生素，傷口照護，未來還要接受多次手術清創，對他身心是復健過程。
長庚說，劉小弟昨晚完成右前臂截肢手術，媽媽昨天深夜也進開刀房進行鼻樑骨骨折及臉部撕裂傷修復手術，凌晨完成手術。媽媽及弟弟手術後，轉送病房照護，病情皆穩定，2人意識清醒，生命徵象穩定。
劉小弟到院時，右前臂粉碎性骨折，而且整個組織都嚴重受損，幾乎是斷了，只剩下皮黏著，醫師緊急手術，替他截肢，醫師檢視林女的傷勢，因正面撞擊，鼻梁骨折，臉部多處撕裂傷和穿刺傷，因林女家逢巨變，院方會提供協助資源，在經濟或人力看護，依據需求照護協助。
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