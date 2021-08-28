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台中妙齡女被單眼阿伯搭訕加LINE 網搜竟與性侵犯同名

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

網路社群Dcard一篇發文，台中一名女子與友人到勤美綠園道散心，一名年約60多歲持單眼阿伯對她們拍照，並以照片搭訕、加line，女子認為對方行徑詭異，網查發現男子與一篇新聞性侵犯同名同姓，女子詢問男子後，男子line立即更換名稱，讓她決定發文提醒女性，「即被判刑過還是會再犯」，要保護好自己。

台中市警局第一分局指出，目前尚未接獲民眾報案。第一分局強調，將加強巡邏查察該處所巡簽，喝止類似情形發生。

台中市勤美綠園道是許多民眾休閒好去處，卻疑有不肖人士在此處假借替女性拍照，搭訕加line聊天，進而外約拍照，甚至從事非法行為。

網路社群Dcard昨晚有篇發文，發文者指上周與友人到勤美綠園道散心，有位年約60多歲阿伯拿著相機跟她們搭話，並秀出剛剛拍她們的照片，雙方搭訕並加line，隨後男子持續跟拍，甚至拍到女子友人的車牌號碼，要求男子刪除未果，事後甚至還傳給友人。

女子指出，同行友人覺得事情不太對勁，以男子line名字上網搜尋，發現有篇2004年的新聞報導，內容指出台中一名男子以專業攝影師名義，以金錢誘惑女性拍攝清涼平面廣告照，待被害者上鉤，再以各種理由恐嚇女子並伺機性侵。

女子與友人擔心有更多人受害，將訊息發佈到IG與PPT上，另有網友留言說，該男子在2008年因類似事件遭判刑。

事後女子友人收到男子以line邀約「可不可以約出去拍平面廣告」，女子將新聞連結傳給男子，未料，男子line名稱立即更改，讓女子痛斥，「即使被判刑過還是會再犯！我們自己是也應該多留意小心」，呼籲社會大眾注意。

警方呼籲，遇陌生人搭訕，應做好自我保護措施、提高警覺，覺得對方有可疑動作時，可找機會迅速移動至人多處，或便利商店尋求幫助。另發現可疑人，事，物，可撥打110警方會到場作必要處置與了解。

台中市一名女子與友人到勤美綠園道散心，卻遭一名年約60多歲男子搭訕，男子以相機拍攝女性，再伺機搭訕、加line。圖／翻攝自網路社群Dcard
台中市一名女子與友人到勤美綠園道散心，卻遭一名年約60多歲男子搭訕，男子以相機拍攝女性，再伺機搭訕、加line。圖／翻攝自網路社群Dcard

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