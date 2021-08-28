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慣竊清晨闖民宅遭里長廣播「注意」 當晚再闖被逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市洪姓男子是慣竊，日前清晨他爬梯子上一處民宅的2樓遮雨棚，準備闖入行竊，卻遭附近住戶發現喝斥，洪立刻跑離現場。不過他不死心，當晚又返回民宅闖入，再次遭住戶發現報警，警方詢後將他依侵入住宅罪嫌送辦。

警方調查，洪男（42歲）本月25日早上6點多，到中山區雙城街12巷環繞，爬梯子上2樓遮雨棚，發現一間民宅陽台未上鎖，準備闖入時，遭起床運動的民眾發現喝斥，里長獲報立刻向里民廣播「注意此人」，洪當下逃逸。

豈料當晚7點，洪又趁天色昏暗，返回該民宅闖入行竊，再次被民眾發現報警，警方趕抵發現洪跑到其他民宅藏匿，經逐層搜索，最後在4樓一間民宅查獲洪男。

警方說，若民宅陽台、鐵窗未上鎖，很容易成為竊嫌犯案目標。

據了解，洪男有多項竊盜前科，警方詢後將他依侵入住宅罪嫌送辦。

慣竊洪姓男子。記者蔡翼謙／翻攝
慣竊洪姓男子。記者蔡翼謙／翻攝

竊盜 北市

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