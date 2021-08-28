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27人登山隊桃園復興赫威神木迷途 消警11小時成功救援

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

27人來自桃園新北、台北組成登山隊昨天到桃園市復興區山區，下午忽然迷途，還有一名女隊員滑倒導左腳踝及右肩受傷，消防局救災救護指揮中心傍晚5點36分據報，隨即抽調4個消防分隊和3個搜救分隊，與大溪警分局員警組成救援隊入山，深夜在赫威神白紗瀑布附近找到迷途的登山隊，今天清晨引導27人下山傷者送醫。

消防局表示，報案者是登山隊員，一開始就表示27人登頂下山時在赫威神白紗瀑布迷途，52歲的女隊員受傷意識清楚，搜救人員昨晚6點48分抵達登山口，隨即進山區展開救援行動，當晚8點36分接觸其中6人小隊，54分和其他21人團會合，了解情況後擬訂引導27人下山計畫，受傷的女隊員左腳踝及右肩受傷，搜救隊員包紮固定處置後讓她躺在擔架，以人力接駁方式搬運下山。

因為山域地形嚴峻暗黑，路陡濕滑水流湍急增加搬運難度，搜救人員克服困難今天清晨5點34分將傷者送至登山口，後由圳頂分隊救護車送國軍桃園總醫院，其他26人也由搜救人員引導下山，救援行動歷經約11小時，克服種種障礙成功完成救援任務。    

消防局呼籲，現今山域活動熱絡，民眾登山前務必做足行前功課，掌握前往山域概況、路線及氣侯，同時整備足夠食糧、飲水、照明、通訊及防寒衣物，才不致於錯估行程及動線；若不慎迷途應善用行動科技輔助報案以及原地待援，才能縮短獲救時間。這次救援出動消防車10輛，消防人員32名、山域義消3名及林務局1人，集結36人由復興分隊代理分隊長宋賢治帶隊前往搜救。

受傷的登山隊員被送下山以後，再檢查後由救護車送往醫院。記者鄭國樑／翻攝
受傷的登山隊員被送下山以後，再檢查後由救護車送往醫院。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊員以擔架和接力的方式送受傷者下山。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊員以擔架和接力的方式送受傷者下山。記者鄭國樑／翻攝

桃園 新北 國軍

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