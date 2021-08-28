27人登山隊桃園復興赫威神木迷途 消警11小時成功救援

27人來自桃園、新北、台北組成登山隊昨天到桃園市復興區山區，下午忽然迷途，還有一名女隊員滑倒導左腳踝及右肩受傷，消防局救災救護指揮中心傍晚5點36分據報，隨即抽調4個消防分隊和3個搜救分隊，與大溪警分局員警組成救援隊入山，深夜在赫威神白紗瀑布附近找到迷途的登山隊，今天清晨引導27人下山傷者送醫。

消防局表示，報案者是登山隊員，一開始就表示27人登頂下山時在赫威神白紗瀑布迷途，52歲的女隊員受傷意識清楚，搜救人員昨晚6點48分抵達登山口，隨即進山區展開救援行動，當晚8點36分接觸其中6人小隊，54分和其他21人團會合，了解情況後擬訂引導27人下山計畫，受傷的女隊員左腳踝及右肩受傷，搜救隊員包紮固定處置後讓她躺在擔架，以人力接駁方式搬運下山。

因為山域地形嚴峻暗黑，路陡濕滑水流湍急增加搬運難度，搜救人員克服困難今天清晨5點34分將傷者送至登山口，後由圳頂分隊救護車送國軍桃園總醫院，其他26人也由搜救人員引導下山，救援行動歷經約11小時，克服種種障礙成功完成救援任務。