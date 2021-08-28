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台南新化消防分隊連10年中元普度募物資捐助社會弱勢

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防局第四大隊新化分隊日前辦理中元普渡，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集豐盛祭品，祈求「風調雨順，國泰民安，疫情儘速離開你我」，連續10年將募集的白米物資等轉送給社會福利機構，今年有感於疫情衝擊產經，企業自顧不暇之際，社服機構的捐贈補助也有受到影響，新化分隊與義消顧問團今天將普度物資送給瑞復益智中心，盼拋磚引玉發揮消防大愛精神。

新化分隊分隊長鄭全欽也機會宣導，焚燒紙錢應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶；焚燒紙錢時應避免兒童靠近；焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

第四大隊大隊長陳博文表示，消防專業的救災救護及日常防火宣導，警義消所做都是救人於水火，今天透過發放物資幫助弱勢族群，也是發揮消防助人精神。並提醒「時時注意安全，處處預防火災」才能確保自己的生命及財產安全。

台南市消防局第四大隊新化分隊結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集豐盛中元普度祭品，今天轉貼給瑞復益智中心。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第四大隊新化分隊結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集豐盛中元普度祭品，今天轉貼給瑞復益智中心。記者吳淑玲／翻攝

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