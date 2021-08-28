台南新化消防分隊連10年中元普度募物資捐助社會弱勢

台南市消防局第四大隊新化分隊日前辦理中元普渡，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集豐盛祭品，祈求「風調雨順，國泰民安，疫情儘速離開你我」，連續10年將募集的白米物資等轉送給社會福利機構，今年有感於疫情衝擊產經，企業自顧不暇之際，社服機構的捐贈補助也有受到影響，新化分隊與義消顧問團今天將普度物資送給瑞復益智中心，盼拋磚引玉發揮消防大愛精神。

新化分隊分隊長鄭全欽也機會宣導，焚燒紙錢應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶；焚燒紙錢時應避免兒童靠近；焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。