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台中長照護理之家頂樓起火 警消急撤離21位住民3人送醫
台中市南區一處長照護理之家今上午頂樓傳出火勢，消防隊到場檢查已無火光，但一到五樓頭梯間有煙，緊急撤離21名住民，人員狀況良好，其中3人須氧氣設備由救護車送醫照護。台中市消防局指出，進一步起火原因有待火調科釐清。
今天上午9時許，位於台中市南區福田三街的長瑞護理之家頂樓起火，台中市消防局派員到場，初步清查為太陽能電力裝置起火導致，到場已無火勢，台電人員也到場協助。
消防局第七大隊副大隊長陳樂憶指出，現場一到五樓梯間有煙，地下室及頂樓已無冒煙情形，無人受傷，警消與院內護理人員緊急疏散21名住民到戶外集結區，住戶狀況均良好。
經清查，該護理之家住民共68位，33位在相對安全區劃、32位在室外，另3人需氧氣設備，已由救護車送中山醫院及平等澄清照護。
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