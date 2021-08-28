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為死者申冤！「安平交安女神」榮獲全國績優交通警察

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

為死者申冤!1年多前台南市安平區建平路口一場轎車與機車的死亡車禍，女騎士傷重不治，轎車駕駛辯稱路口號誌為綠燈，台南市警四分局交通分隊楊其文為求案情水落石出，大費周章的調閱同時段經路口數十部轎車行車紀錄器，找出關鍵性畫面，證明駕駛闖紅燈，戳破其謊言，伸張正義，楊其文以同理心處理經手的案件，榮獲今年度警政署績優交通警察人員的殊榮。

市警四分局長甘炎民利用主管會報，特別表揚「110年度內政部警政署績優交通警察人員」得主—交通分隊警員楊其文，肯定她平時服勤認真，以感同身受態度面對事故當事人，不但榮獲上級獎項，更是機關的榮耀。楊其文不敢居功，表示只是做自己應做的事。

台南市安平區是觀光熱門景點，疫情前商圈每逢假期便是人山人海，摩肩擦踵，大量車潮使交通疏導勤務日趨繁重，她不辭辛勞，主動上線警察廣播電台，提供用路人四分局交通疏導措施與即時路況報導，讓用路人提早知悉因應或改道，熱心為民服務，被喻為「安平交安女神」。

交通組指出，楊其文為了協助當事人能順利找到事故對象，維護社會公平正義，經常埋首於細微跡證與監視器畫面中，廢寢忘食而不自知，直到揪出逃逸駕駛才肯罷休。2019年間建平路上發生一起死亡車禍，為求案情水落石出，她鍥而不捨地調閱周邊路口監視器，盡管屢屢撲空，仍不放棄。

交通組表示，當時林姓轎車駕駛辯稱號誌是綠燈，但機車王姓女騎士不幸傷重不治，案發地點沒有路口監視器，附近商家監視器方向也未對準路口，未拍到事故畫面，隱約拍到小綠人畫面。所幸，皇天不負苦心人，楊其文鍥而不捨的過濾行經路口數十部車輛，找到車主調閱行車紀錄器的關鍵性畫面，證明駕駛闖紅燈，為死者申冤。

不光如此，楊其文執法面的表現更是第四分局首屈一指，舉發交通違規案件計百餘件，其中超速違規車輛更達153輛，堪稱同仁眼中的模範。

其實，楊其文出身警察世家，父親楊水金過去在台南市警局刑事組幹探，母親江玲則是四分局防治組長，母女檔同在分局服務，更是最佳拍檔。楊其文說，希望能完成每件的交付任務與交通事件處理狀況，讓民眾能安全順遂。

台南市警四分局交通分隊警員楊其文榮獲110年度內政部警政署績優交通警察人員。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局交通分隊警員楊其文榮獲110年度內政部警政署績優交通警察人員。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局長甘炎民（左一）利用主管會報表揚楊其文（左二），同在分局服務母親防治組長江玲（右二）分享榮耀。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局長甘炎民（左一）利用主管會報表揚楊其文（左二），同在分局服務母親防治組長江玲（右二）分享榮耀。記者邵心杰／翻攝

警察 監視器

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