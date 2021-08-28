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北市婦人遭騙300萬積蓄 求警方「不要跟家人說」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市士林區一名七旬婦人接獲詐騙集團電話稱「妳的中華電信帳戶涉及洗錢，帳戶已被監管」。詐騙集團前後3次偽裝成警察、中華電信主任、專員取得婦人信任，最後在婦人住家附近面交，取得300萬。警方追查林姓車手等5人到案，但300萬已不翼而飛，將繼續追溯上游。

據了解，這位七旬婦人已退休，遭騙的300萬占她的積蓄中很大部分，婦人不敢讓家人知道，還要警方不要告訴她家人。

上月28日婦人慌張到士林分局社子派出所報案，稱有警察聯繫她，跟她說中華電信帳戶涉及重大洗錢，帳戶將遭凍結，必須將銀行帳戶款項領出交給「專員」保管。

婦人說，電話中，有「警察、中華電信主任、專員」跟她說話，才不疑有他將300萬到住家附近交給「專員」，但這位「專員」事後都不接電話。婦人急喊「我懷疑被騙了」。

警方一邊安慰婦人情緒， ㄧ邊調閱監視器偵辦，29日隨即前往林姓車手等5人住處拘提到案，還發現二級毒品咖啡包。

林等人坦承犯行，供稱當車手酬勞3000元，但5人堅持不說上游是誰，警方查扣手機，發現5人都將與上游的對話紀錄刪除。

由於婦人300萬追回機率不高，警方只能給予婦人安慰。警方呼籲，法官、檢察官、警察絕不會利用電話辦案，更不會以監管、查驗帳戶為由，要求民眾交付現金、存摺、提款卡，切勿上當受騙，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線，或110查證。

林姓車手等5人向婦人取得300萬後搭計程車離開。記者蔡翼謙／翻攝
林姓車手等5人向婦人取得300萬後搭計程車離開。記者蔡翼謙／翻攝
警方在林姓車手等5人住處查獲咖啡包。記者蔡翼謙／翻攝
警方在林姓車手等5人住處查獲咖啡包。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 警察 車手

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