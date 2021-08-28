沒身分的那22年...癌婦抱憾去世 警花5年讓她回家

台南市麻豆分局巡佐吳孟宇在2016年得知新竹市社會局安置的一名癌末婦人，在921那年就失憶忘了自己是誰，社會局給了一個臨時的身分「古小蓮」，但希望能為婦人找回真正身分，吳孟宇曾訪談婦人但因資訊都是錯誤，婦人2017年4月抱憾去世，吳孟宇一直掛心此事，日前調閱系統資料時，無意中點入別人的照片卻覺得和該名婦人很像，拿照片給他的親人指認無誤，終於找回婦人身分為她完成生前的夢想，昨天也陪同婦人小兒子到新竹市公墓祭拜。

警方表示，2016年12月時，一名疑似有精神障礙婦人遭人發現在新竹市街頭遊蕩，該婦身上無攜帶任何可證明身分的文件，由新竹市政府社會處協助收容安置，並給她一個臨時的姓名「古小蓮」，婦人當時已罹癌，新竹市媒體曾刊登訊息協尋，希望為她找回身分，但隔年2017年4月份婦人「古小蓮」因癌症去世，社會處安葬在新竹市殯葬管理所後方公墓後，以無名屍結案，

吳孟宇2016年12月知悉該筆通報資料後，便開始著手比對，希望能幫助婦人與家人再次團聚，曾經到收容機構訪談婦人，但資訊都不正確，遺憾未能在婦人生前為她找到親人，但吳孟宇一直掛念持續尋找各種可能的線索，歷經近4年比對上百筆資料，最近在系統中查詢一筆走失莊姓婦人協尋紀錄，連繫家屬後，婦人的身分之謎終於解開。

原來婦人姓莊（56年次，是桃園人，曾經結婚育有2子），1999年因精神方面疾病離家後便不見蹤影，家屬當時雖有報案協尋，但一直以來仍音訊全無，莊婦離家當年，最小兒子年僅5歲，吳孟宇通知家屬可能有莊婦的消息，小兒子立刻答應協助出面指認，8月27日指認當天，當年才5歲的小兒子一看到照片立刻認出是當年突然離家的母親。

「媽媽五官都沒有變」，22年的思念讓當年年僅5歲的小兒子無時無刻都熟記著母親的面容，吳孟宇帶領莊婦的小兒子到安葬他母親的墓園，他一言不發的站在母親的墳前，陰陽相隔的母子兩人彼此對望，雖然已經無法再次團聚共享天倫之樂，但能知悉當年離家母親的下落，家屬一再表示很感謝，也會幫她重新安葬及正名；因莊婦才下葬不到5年，殯葬所建議再過幾年再進行撿骨遷葬事宜。