隔壁停車沒到店內用餐！富岡漁港海產店氣到「潑雞湯」

近日到台東富岡漁港遊玩，停在了公有停車場，沒想到回來看到車子卻出現明顯汙穢，之後調監視器才發現是附近海產店所為。示意圖，非當事車輛。 圖／擷取自Google map 近日有遊客到台東旅遊，將車子停在富岡漁港的公有停車場，沒想到附近的海產店認為她們停在店面後方，卻沒有用餐，最後竟然對車子潑油，事後調監視器才出面承認道歉，並改口說是潑雞湯，但此舉造成車主和網友不滿。

林小姐發文指控，近日到台東富岡漁港遊玩，停在了公有停車場，沒想到回來看到車子被潑了一車廢油，之後調監視器才發現是附近海產店所為，只因為「車主停放本店後方公有停車場，卻未至本店用餐」，潑油的店家出面承認道歉，也改口說是潑雞湯。

林小姐指控近日到台東富岡漁港遊玩，停在了公有停車場，沒想到回來看到車子卻出現明顯汙穢，之後調監視器才發現是附近海產店所為。 圖／取自臉書

但這理由讓仍讓車主相當不滿，她公開車子遭損毀的照片以及報案單，氣炸直呼「我的白眼翻到後腦勺，只是沒用餐就被潑雞湯，烤漆也不便宜欸」，加上店家一開始還不願承認，直到車主調監視器和報案，店家才在做筆錄前趕緊承認道歉。

報案單上寫著，自小客車偕同友人至富岡漁港海產店後方停車場內停車，報案人詢問餐廳外場人員准予停車後離開逛街，回到車輛位置後發現引擎蓋及前擋風玻璃疑似廢油潑灑至車上汙穢不堪乃報警處理，經員警到場了解調查調閱店家監視器影像片段之際，負責人坦承犯行，願意與被害人私下和解。

事後店家也在臉書粉絲頁PO文道歉，表示因車主林小姐，停在本店後方公有停車場，未至本店用餐，本店情緒管控不佳，故意潑了本店雞湯，故特此公開致歉。

網友看了整起事件也相當不滿，紛紛留言「那裡明明就是公有停車場，店家自己也知道是公有停車場，莫非這就是所謂的佔地為王概念？」、「原來這就是店家的素質，侵占公有地還可以大小聲？這不分享不行！」、「公有停車場不是餐廳停車場欸！真不知道店家有沒有自覺適不適合開業？」、「還好沒有丟魚叉...」。