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金牌教練教桃警防身術 分享居家健身及強化肌肉體能
為強化員警執勤反制危及安全的突發狀況，桃園市平鎮警分局舉辦為期3天防身術課程，邀請台北市立大學競技運動訓練研究所教練游日鴻擔任講師，不只員警受益良多，轄區市議員莊玉輝也到場體驗防身術的重要。
平鎮警分局副分局長說，3天課程昨天下午結束，武術訓練需要極大的肌耐力及爆發力，游日鴻教練同時擁有體適能教練證及AFAA WT重量訓練教練證，他這次除了傳授執勤防身術，也教員警居家健身運動套路可以和家人分享一起做，藉由多元訓練讓全身肌肉得到平衡發展，達到心肺及四肢強化效果。
莊玉輝學過國術，他指出這次防身術課程有別以往警察的綜合逮捕術等戰技訓練，並非以「制伏」為目的，而是藉由雨傘、皮帶或是拐杖這些日常生活中隨手可得的物品，來達到解危、脫困的防身效果，透過不同的防身觀念及技巧，可以增進警察執勤時的反應，做好自身防衛和避免受傷。
游日鴻有中華民國國武術總會教練證，曾獲全中運高中男子刀棍術全能金牌，多次奪得全國中正盃劍術、刀術冠軍，2016年世界太極拳錦標賽獲男子器械組金牌，是國內的武術高手。
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