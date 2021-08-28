暖警休假「加班」尋人 失聯10多年親兄弟淚團圓

台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩是赫赫有名的協尋高手，106年曾榮獲警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」(五年才能參加一次甄選)，從105年開始在警察局每季舉辦的協尋達人競賽中，屢獲佳績，到今年第1季、第2季均榮獲第一名的殊榮，洪員越找越有心得，也樂於助人團員。

洪佳碩回憶，就讀國中時期，每到週日都要準時收看家喻戶曉的綜藝節目「超級星期天」，其中超級任務單元讓他印象深刻，每次看到來賓能和想見的人再續前緣都感動不已，96年從警後，第一次尋獲失蹤人口，當年心中的那份感動再次被喚起，只要受理到失蹤人口便積極追查蛛絲馬跡，希望讓失聯的家人都能團團圓圓。

警察工作採輪班制，洪員經常利用寶貴的休假時間「加班」尋人，今年7月，有一位王姓青年報案要找失聯10多年的哥哥，洪員受理報案後，用名字找到車籍資料，再比對「智慧型車行紀錄查詢系統」，發現其兄長經常在早上6時至8時左右在台中火車站附近活動，洪員連續三天到附近尋找王胞兄所騎乘的機車，皇天不負苦心人，終於在第三天讓他找到了，兄弟倆久別重逢喜極而泣，畫面讓人動容。

洪佳碩笑說，他也有遇過不完美的結局，曾受理報案人請求協尋失聯30年母親，因為母親在生下他不久就離家出走，所以對於母親的所知只有名字，洪員抽絲剝繭查詢到她曾經騎乘機車違規被攔查取締，也是利用警政系統找到機車，發現機車多次出現在曉明女中附近的車行軌跡。

洪找了一個星期，終於在茫茫車海中找到，人是找到了，但是家家有本難念的經，被協尋人並不想與孩子相認，雖然很失望，但報案人還是十分感謝洪員積極協尋，讓他了卻一樁心願。