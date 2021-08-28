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暖警休假「加班」尋人 失聯10多年親兄弟淚團圓

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩是赫赫有名的協尋高手，106年曾榮獲警政署「失蹤人口查尋工作績優員警」(五年才能參加一次甄選)，從105年開始在警察局每季舉辦的協尋達人競賽中，屢獲佳績，到今年第1季、第2季均榮獲第一名的殊榮，洪員越找越有心得，也樂於助人團員。

洪佳碩回憶，就讀國中時期，每到週日都要準時收看家喻戶曉的綜藝節目「超級星期天」，其中超級任務單元讓他印象深刻，每次看到來賓能和想見的人再續前緣都感動不已，96年從警後，第一次尋獲失蹤人口，當年心中的那份感動再次被喚起，只要受理到失蹤人口便積極追查蛛絲馬跡，希望讓失聯的家人都能團團圓圓。

警察工作採輪班制，洪員經常利用寶貴的休假時間「加班」尋人，今年7月，有一位王姓青年報案要找失聯10多年的哥哥，洪員受理報案後，用名字找到車籍資料，再比對「智慧型車行紀錄查詢系統」，發現其兄長經常在早上6時至8時左右在台中火車站附近活動，洪員連續三天到附近尋找王胞兄所騎乘的機車，皇天不負苦心人，終於在第三天讓他找到了，兄弟倆久別重逢喜極而泣，畫面讓人動容。

洪佳碩笑說，他也有遇過不完美的結局，曾受理報案人請求協尋失聯30年母親，因為母親在生下他不久就離家出走，所以對於母親的所知只有名字，洪員抽絲剝繭查詢到她曾經騎乘機車違規被攔查取締，也是利用警政系統找到機車，發現機車多次出現在曉明女中附近的車行軌跡。

洪找了一個星期，終於在茫茫車海中找到，人是找到了，但是家家有本難念的經，被協尋人並不想與孩子相認，雖然很失望，但報案人還是十分感謝洪員積極協尋，讓他了卻一樁心願。

儘管已經是警政署認證「查尋高手」，洪員謙虛的說，拜科技所賜，警政署建置的各種e化系統，大幅提升了協尋失蹤人口的效率，再加上「有心、用心、真心」及「留意、注意」這三心二意，就是他能成為「協尋達人」的不二法門。

台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩接獲失蹤人口案件相當用心，經常利用休假時間「加班」尋人。圖／台中市警察局第二分局提供
台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩接獲失蹤人口案件相當用心，經常利用休假時間「加班」尋人。圖／台中市警察局第二分局提供
台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩(右)接獲失蹤人口案件相當用心，經常利用休假時間「加班」尋人。圖／台中市警察局第二分局提供
台中市第二警分局立人派出所警員洪佳碩(右)接獲失蹤人口案件相當用心，經常利用休假時間「加班」尋人。圖／台中市警察局第二分局提供

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