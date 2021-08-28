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影／基隆環保公司大火狂燒3小時 機台設備毀損失2千萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市深澳坑路一間合法登記處理廢棄物的環保公司，今天凌晨4點多發生大火，陷入火海，廠房付之一炬，火勢延燒3個多小時，目前已控制，仍在延燒，所幸警衛及時逃出沒有大礙，起火原因調查中。公司余姓負責人說，警衛說，半夜時聽到輸送機台附近有爆炸聲，懷疑可能是機台電線走火，輸送機台全燒毀，損失至少2千多萬元。

環保公司余姓負責人表示，今天清晨接獲值班警衛通知，趕到現場時發現已經一片火海，警衛說，半夜時聽到輸送機台附近有爆炸聲，懷疑可能是機台電線走火，公司是合法登記的廢棄物處理公司，開業15年，主要以建築廢棄物為主，燒毀的以機具為主。

余姓負責人說，設備有輸送帶、篩選機、分類機等，設備很大，因外層多塑膠初看都已燒毀，損失慘重，至少2千萬元。因火太大無法撲救，警衛及時逃出並報案，所幸沒有受傷。

消防局長陳龍輝到現場指揮，他說明4點多接獲報案後，到場已陷入火海，現場是廢棄物處理公司，附近有高壓電塔，先通知台電斷電再進行搶救，現場堆又大量廢棄物，面積相當大，出動大批人車，但不斷延燒，灌救不易，利用泡沫及水線灌救，動用怪手把堆高的廢棄物清開再射水，才逐漸控制火勢。

現場到上午7點半仍在灌救，陳龍輝表示，現場有警衛駐守，警衛說，處理機台總開關附近有爆裂聲，接著就發生大火。火調人員已到現場，待撲滅火勢後進行採證，調查釐清起火原因。

基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
基隆環保公司大火延燒3小時，機台設備毀損失2千萬。記者游明煌／攝影
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廢棄物 台電

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