四海幫前幫主趙經華今辦追思會 特勤警全副武裝戒備
四海幫前幫主趙經華日前將移靈火化，今天上午9時在一殯景行廳舉辦追思會，包括四海幫新任主張存偉、副幫主國峻、建平、少強、秘書長林正奇等重量級幹都會到場致哀，幫內五大巨頭齊送「趙霸子」最後一程，四海幫並將追思會過程在YouTube平台直播。由於四海幫先前發生「松山之亂」，警方將派近70名警力到場蒐證，其中市刑大還派出8名特勤人員，全副武裝、手持自動步槍在場戒備，陣仗規模比以往都來得大。
趙經華上月23日因癌末引發心臟衰竭病逝，享壽75歲，趙生前替已故四海幫精神領袖陳永和（綽號大寶）舉辦萬人告別式，號稱「世紀喪禮」，讓四海幫聲勢拉到頂點，四海幫原本也想替趙舉辦盛大喪禮，無奈受疫情影響，加上轄區中山分局強力約束，張存偉決定不對外發「武林帖」，只發簡訊給各大幫致意，並要求只讓自家堂口派人參加追思會，總量管制在500人左右。
據了解，今天四海幫大約只有5輛遊覽車會到一殯公祭，台北出動2輛、中南部的「四海機構」成員，各出動1輛遊覽車，大約10個堂口會出席，除幫主、副幫主、秘書長、中常委等幹部到場外，各堂口最多只能出動10至15人，堪稱史上最低調的幫主告別式。
主辦「松山之亂」的台北檢署與警方高層相當重視此事，中山警分局今天上午8點會舉行勤前教育，針對特定份子嚴加蒐證，同時防止大規模群聚；北檢指出，中山分局將由分局長許頌嘉親自帶隊蒐證，大約出動60至70名警力，針對可疑份子加以攔查，檢方也會隨時掌握轄內突發狀況。
趙經華過世後靈堂設置於台北市民權東路佛苑會館，雖然四海幫不對外舉辦告別式，但近來仍有不少重量級大哥、政商人士前往靈堂捻香，會館外放了不少巨型高架花籃，最醒目的莫過於博弈教父陳盈助、元泰國際集團總裁、中華民國壘球協會理事長陳任邦、以及太陽聯盟致贈的弔唁花籃，顯見四海幫與中南部本省掛兄弟交情深厚。
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