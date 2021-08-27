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影／基隆女打高端猝死今解剖 家屬哀戚等相驗報告
基隆市41歲王姓女子今年8月24日打完高端疫苗後當晚猝死，王父為求真相事發隔天找基隆立委蔡適應和市議員林旻勳陳情，檢警今天在板橋殯儀館解剖相驗，王父由親屬陪同到場等候相驗結果。相驗結束後，檢察官有找王父到一旁偵訊室說明相驗初步結果，離去時王父不願受訪，僅由親屬轉達「等看到相驗結果報告後再做打算。」
據悉，王女家住基隆市，24日上午接種高端疫苗，起初沒有明顯不適症狀，當天下午外出找工作途中，突然感覺胸悶、頭暈，當場倒在北捷西門站內，救護人員獲報後緊急將其送往台大醫院搶救，仍於24日晚上8時許宣告不治。王女死因經醫院初步診斷為主動脈剝離，導致急性心肌梗塞。
家屬說，王女平時身體健康狀況無異常，沒有慢性病史、心臟病史，只是血壓稍為有點高，無法理解為何打了疫苗後就死亡，懷疑王女突然猝死是與疫苗有關，因死者家屬對死因有意見，檢警今天在板橋殯儀館的新北市相驗暨解剖中心，由法醫進行解剖，要找出王女死亡原因。
經兩個多小時的解剖相驗結束後，檢察官將王父帶解剖中心旁偵訊室說明相驗初步結果，王父離去時一臉哀戚，不願受訪，僅由親屬轉達要「親眼看到相驗結果報告後再做最後打算。」
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