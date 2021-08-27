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「我真沒被騙轉存賺利息」 八旬嬤領50萬警防詐變護鈔

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名八旬嬤前日到郵局要提領50萬元，行員擔心她被騙請警方了解，員警到場後，婦人才娓娓道出，因郵局定期存款已到期，其他金融合作社定存利率較高，才把存款轉存，不是碰到詐騙集團。警方為求慎重，一路護鈔到合作社辦妥轉存，確認沒問題才離開。

前日中午12時，基隆市警察局第四分局中山派出所接獲郵局通報，稱有名八旬嬤提領鉅額且不願說明用途，引起行員關注，恐有遭詐騙之虞，請警方派員關懷了解。

警員李翊煜獲報趕赴郵局時，見到阿嬤正在櫃檯前欲辦理臨櫃提領50萬元，趨前關懷詢問後，她才娓娓道來，因她的郵局定期存款已到期，而其他金融合作社定存利率較高，所以才會將郵局帳戶內存款轉存。

警方說，阿嬤堅持沒有碰到詐騙集團，要員警不用擔心啦，但她雖如此說，李員仍不放心她身懷鉅款或遭受詐騙，因此一路護鈔送她到合作社，看著她確實把錢存到她名下，辦妥轉存而非匯款才安心離去。

這位八旬嬤見李員如此貼心又堅持，十分感謝，直說「警察很熱心」。第四分局提醒市民，詐騙手法日新月異、花招百出，若接到疑似詐騙電話切勿慌張，可立即撥打「165」反詐騙專線或「110」向警方諮詢以維護權益。另民眾若因故提領鉅款，亦可請警方到場協助及隨同護鈔，保護自身及財產的安全。

「我真沒被騙轉存賺利息」，八旬嬤領50萬警防詐變護鈔。記者游明煌／翻攝
「我真沒被騙轉存賺利息」，八旬嬤領50萬警防詐變護鈔。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 郵局 警察

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