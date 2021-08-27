「我真沒被騙轉存賺利息」 八旬嬤領50萬警防詐變護鈔

基隆市一名八旬嬤前日到郵局要提領50萬元，行員擔心她被騙請警方了解，員警到場後，婦人才娓娓道出，因郵局定期存款已到期，其他金融合作社定存利率較高，才把存款轉存，不是碰到詐騙集團。警方為求慎重，一路護鈔到合作社辦妥轉存，確認沒問題才離開。

前日中午12時，基隆市警察局第四分局中山派出所接獲郵局通報，稱有名八旬嬤提領鉅額且不願說明用途，引起行員關注，恐有遭詐騙之虞，請警方派員關懷了解。

警員李翊煜獲報趕赴郵局時，見到阿嬤正在櫃檯前欲辦理臨櫃提領50萬元，趨前關懷詢問後，她才娓娓道來，因她的郵局定期存款已到期，而其他金融合作社定存利率較高，所以才會將郵局帳戶內存款轉存。

警方說，阿嬤堅持沒有碰到詐騙集團，要員警不用擔心啦，但她雖如此說，李員仍不放心她身懷鉅款或遭受詐騙，因此一路護鈔送她到合作社，看著她確實把錢存到她名下，辦妥轉存而非匯款才安心離去。