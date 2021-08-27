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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家
靠著不到三萬元的月薪如何能養三個孩子，吳姓幼兒園長難掩傷心地說，林姓幼保員在該幼兒園已服務十多年，不久前，幼兒園改組整併，林被留用，但並未加薪，尤其去年林的先生病逝，留下三個兒子讓她獨力撫養，使原就生活清苦的她苦上加苦。
園長說，林除了教職，還兼排班、跟車的行政工作，平時表現相當好，在其先生過世後，因家計無以維繼，她還兼差有時晚上工作到1、2點，白天還要上班、帶小孩上課，體力簡直快榨乾，前兩天向幼兒園請辭，說要去找看護工作，薪水才得以支應小孩生活讀書，園方極力慰留，並向公所爭取加薪。
吳園長說，今天早上林到學校來請假，才告知可能加薪的事，因林的三個兒子都很懂事也很乖，暑假快結束，準備要載小孩去斗六參加一場弱勢家庭活動，順便玩玩，萬沒想到才一離開就發生這麼悲慘的事，任誰都無法接受。
今天下午，雲林縣長張麗善也趕往水林公墓弔祭林女兩名意外死亡的孩子，孩子叔、舅也傷心地說，孩子和母親感情甚好，尤其孩子父親過逝後，林的大兒子國一升國二，二兒子小六升國一，小兒子才讀小三，母子相依為命，日子很苦但幸好有個好媽媽。
失去老公後，又失去兩個兒子，幸免於難的小兒子卻也失去一隻手臂，她則顏面受傷面臨開刀整容，縣長張麗善說，會全力協助林老師和兒子復健與後續家庭協助，期能早日恢復正常生活。
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