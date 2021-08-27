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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

「太不公平了！己請鄉長幫她加薪！」雲林縣水林鄉幼兒園林姓女教師，去年十月老公才過逝，她獨力撫養3個年幼兒子，今天請假載3個兒子要參加弱勢家庭活動，途中不幸發生車禍，兩名兒子當場死亡，小兒子右手截肢，她顏面受傷將要開刀，家庭不幸接踵而來，她所服務的幼兒園吳姓園長哽咽說，早上才剛說要幫她爭取加薪，沒想到才一離開就出事。

靠著不到三萬元的月薪如何能養三個孩子，吳姓幼兒園長難掩傷心地說，林姓幼保員在該幼兒園已服務十多年，不久前，幼兒園改組整併，林被留用，但並未加薪，尤其去年林的先生病逝，留下三個兒子讓她獨力撫養，使原就生活清苦的她苦上加苦。

園長說，林除了教職，還兼排班、跟車的行政工作，平時表現相當好，在其先生過世後，因家計無以維繼，她還兼差有時晚上工作到1、2點，白天還要上班、帶小孩上課，體力簡直快榨乾，前兩天向幼兒園請辭，說要去找看護工作，薪水才得以支應小孩生活讀書，園方極力慰留，並向公所爭取加薪。

吳園長說，今天早上林到學校來請假，才告知可能加薪的事，因林的三個兒子都很懂事也很乖，暑假快結束，準備要載小孩去斗六參加一場弱勢家庭活動，順便玩玩，萬沒想到才一離開就發生這麼悲慘的事，任誰都無法接受。

今天下午，雲林縣長張麗善也趕往水林公墓弔祭林女兩名意外死亡的孩子，孩子叔、舅也傷心地說，孩子和母親感情甚好，尤其孩子父親過逝後，林的大兒子國一升國二，二兒子小六升國一，小兒子才讀小三，母子相依為命，日子很苦但幸好有個好媽媽。

失去老公後，又失去兩個兒子，幸免於難的小兒子卻也失去一隻手臂，她則顏面受傷面臨開刀整容，縣長張麗善說，會全力協助林老師和兒子復健與後續家庭協助，期能早日恢復正常生活。

雲林縣長張麗善率教育處長和社會處長趕往水林鄉探視發生重大車禍的林姓幼兒園老師，並表示會全力協助度過難關。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率教育處長和社會處長趕往水林鄉探視發生重大車禍的林姓幼兒園老師，並表示會全力協助度過難關。記者蔡維斌／攝影
水林鄉幼兒園林姓女老師老公去年才病逝，獨力苦養三幼子，今天一場車禍又奪走兩子之命，小兒子截肢，她本身顏面受傷，一家陷困令人十分同情。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉幼兒園林姓女老師老公去年才病逝，獨力苦養三幼子，今天一場車禍又奪走兩子之命，小兒子截肢，她本身顏面受傷，一家陷困令人十分同情。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉幼兒園林姓女老師老公去年才病逝，獨力苦養三幼子，今天一場車禍又奪走兩子之命，小兒子截肢，她本身顏面受傷，一家陷困令人十分同情。記者蔡維斌／翻攝
水林鄉幼兒園林姓女老師老公去年才病逝，獨力苦養三幼子，今天一場車禍又奪走兩子之命，小兒子截肢，她本身顏面受傷，一家陷困令人十分同情。記者蔡維斌／翻攝

幼兒園 弱勢家庭

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