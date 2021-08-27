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看完醫生肚子餓就上公車 老翁下車驚覺：風景變了
台中市八旬林姓老翁到醫院檢查，看完診肚子飢餓難耐，見到公車靠站就上車歇息，下車後林翁嚇一跳「怎麼風景都變了？」由於身上沒有手機，熱心民眾報警。所幸林翁清楚住家地址，員警送返回太平區住所，林翁終於能返家飽餐一頓。
本周一(23日)，85歲林姓老翁坐公車到醫院看診，診間於中午結束，林翁餓得飢腸轆轆，一心想回太平住家享用午餐，卻未細查公車站牌行進路線，一輛標有「太平、東區」的公車進站，林就急著上車歇息。
林翁看著窗外街景越來越陌生，下車後驚覺，「怎麼風景都變了？」只好徒步在東區東英路上行走。一旁熱心民眾得知林翁搭錯車，身上沒有手機，主動替老翁報警求援。
台中市警局第三分局東區分駐所警到場，林翁趕緊說「拍謝啦！」因為自己肚子太餓、一時粗心搭錯車，所幸林翁記得住家地址，員警立即以巡邏車送林翁返家休息，結束這場驚魂記。
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