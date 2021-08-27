影／蘭嶼拼板舟歡喜遊府城 台南海巡戒護平安入港
為實現與「看見台灣」已故導演齊柏林的約定，達悟勇士在祖靈祝福下組成的黑潮勇士於本月12日起，由拼板舟工藝師張世凱的帶領下，自台東出發以拼舟環島方式，推廣分享多元文化，昨天抵達嘉義縣故宮南院，在至善湖划行20分鐘，吸引大批空拍攝影迷，蘭嶼拼板舟今天航行台南海域，中午平安進入安平遊艇碼頭，受到熱烈歡迎。
海巡署南部分署第一一岸巡隊指出，蘭嶼拼板舟環島海上活動，於本月12日自台東長濱海域出發，沿東海岸太平洋划到西海岸的台灣海峽，今天中午11時抵達台南安平商港亞果遊艇碼頭，預計31日划到屏東，完成20天環島之行。
蘭嶼拼板舟昨天下午3時抵達嘉義縣故宮南院，今天則航行台南海域，全程由第一一岸巡隊人員與第四海巡隊巡防艇協助岸際及海上戒護，黑潮勇士中午11時平安抵達台南安平，「歡迎來到台南市」接待人員歡迎黑潮勇士到訪，勇士高呼「謝謝！」一行人在台南市短暫停留，蘭嶼拼板舟也將上架，預計明天午時自柴山岸際下水接續環島行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言