影／農會老客戶急領45萬說不出原因 女警及時阻詐

台中市七旬陳姓老婦到農會急領45萬現金，由於陳婦是老客戶，行員關心提領用途？陳說不出原因，此時女警許珈珈簽巡邏箱上前關心，並以輕柔語氣的「破台語」提醒，「現在詐騙集團很多，妳的積蓄會被騙走」突破婦人心防，成功阻詐。

前天(25日)下午3時許，七旬陳姓婦人到台中市北區一處農會，拿著匯款單與存簿急著提領45萬元現金，由於婦人住在附近，平日都小額提款，行員關心詢問提領現金用途？婦人不願多談、支吾其詞「是賭博要用的」、「你不要問那麼多啦」，反應異常。

恰好台中市第二警分局育才所員警王楚翔、許珈珈進行金融機構巡簽，見陳婦相當警戒，許員輕柔地以「破台語」跟長輩溝通，「阿姨，是不是人家說不可以報警？」、「身上有沒有帶手機？」取得老婦信任後，員警查看其手機。

原來，陳婦接到多筆詐騙集團電話，對方假裝是親戚，謊稱卡到刑案需要擔保金，要求陳婦不能報警，否則違反偵查不公開，把陳婦嚇得一愣一愣。

許員聽後再以國、台語交雜規勸解說，這是典型的詐騙手法，「現在詐騙集團很多，妳的積蓄會被騙走喔」，陳婦這才聽進去。