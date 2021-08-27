市議員父親酒後打傷2同事挨告 兒子臉書發文代父道歉

新北市第十二選區烏來區第三屆市議員馬見父親，日前酒後在任職的烏來區清潔隊涉動手打傷2名同事挨告，議員兒子馬見今天得知後，對父親涉及職場肢體衝突爭議，深感抱歉，也立即在臉書發文代父向當事人道歉。

據了解，任職烏來清潔隊的高姓男子（40歲）於本月23日下午至新店警分局烏來分駐所報案，指控遭清潔隊同事、也是市議員馬見的53歲父親打傷。

員警獲報即前往清潔隊欲調閱監視器釐清當時案發狀況，馬男仍在清潔隊內有酒醉大呼小叫的鬧事情形，且一度有要推擠拉扯員警的動作，到場員警回報並呼叫調派支援警力到場，在當天下午4時45分將馬男帶至孝義派出所實施保護管束。

據悉，當天除高男被打傷，隔天同樣任職清潔隊的黃姓男子（44歲）馬男也派出所報案，指稱也遭馬男動手打傷，並持耕莘醫院診斷證明書，由員警依法受理完成報案程序。高男則是事發當天到醫院就醫並開立診證明書後，在今天完成報案手續。

警方針對)馬男涉嫌動手推擠拉扯員警，將依社會秩序維護法85條妨害公務罪嫌函送簡易庭依法偵辦，至於涉嫌傷害罪嫌部分，警詢後將依法函送台北地檢署偵辦。

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