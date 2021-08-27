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破獲盜錄第四台訊號 侵權市值上億元

中央社 / 新北27日電

保安警察第二總隊刑事警察大隊破獲盜錄MOD、第四台訊號源機房涉違反著作權案，起獲電腦主機、網路分享器、第四台機上盒等證物，初估侵權市值上億元，逮捕廖姓主嫌2人送辦。

內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲多間電視台、節目單位業者提告，指有不肖業者涉盜錄訊號後，讓民眾由可收視非法訊號的機上盒收看。

警方報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮，經數月蒐證，待時機成熟，兵分多路至桃園市、台中市等地，共查獲三處機房，查扣MOD機上盒、第四台機上盒、編碼器、網路交換器、網路伺服器、強波器、電腦主機、安裝配件及頻道列表等共1644件，侵權市值新台幣上億元。

警方表示，當場不僅發現盜錄中的第四台節目，更有多達百台的中華電信MOD機上盒同時盜錄中，涉嫌違反著作權法重製、公開傳輸等罪，廖姓等2嫌詢後依法送辦。

警察 桃園 內政部

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