悲痛！夫去年才病逝 她今載3子意外車禍2死1截肢

雲林縣水林鄉幼兒園林姓女老師，去年10月其夫才病逝，一人扶養3個兒子，今天林女載3個兒子要去斗六參加一個弱勢家庭的活動，途中在水林鄉農路發生車禍，國中的大兒子和二兒子摔出車外，當場死亡，才9歲的兒子傷重右手截肢，林女喪夫喪子，痛不欲生，水林鄉長許山埜將發起救助，協助林女走出傷痛。

39歲的林女在雲林縣水林鄉幼兒園任教已十多年，平時和同事相處和諧，熱心助人，和從事宴席水果切盤包商的老公，原本一家生活和樂，去年十月其老公不幸病逝，留下三名兒子由林女撫養，生活清苦。

今天上午林女開休旅車載三名兒子要到虎尾參加一場法會活動，車子行經水林鄉水北村農路時，和一輛小客車在路口擦撞，林女車子的左後輪被撞後，車子翻轉多圈並撞上路樹後再翻覆路邊，坐在車子後方的大兒子（14歲）和二兒子（13歲），在車子翻滾中摔出車外，頭部嚴重受創，當場死亡。

林女兒和坐在副駕駛座的9歲小兒子，兩人也受傷送醫，小兒子因右手嚴重粉碎性骨折，送醫後截肢，林女瞬間失去兩兒子，連小兒子都失去手臂，悲痛不已，消息傳回水林鄉公所，同事都為她感到傷心，鄉長許山埜說，林女家境普通，老公才走沒多久，沒想到又發生這樣悲慘意外，他馬上開會商討如何協助林女日早日走出傷痛。

和林女車子發生相撞的黃姓小客車男性駕駛，被帶回警偵訊，酒測值零，至於車禍事故責任，將進一步釐清。