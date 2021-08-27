影／消防猛男靚女人體國旗、跑酷影片曝光 網友嗨翻

台中市消防局昨在官方社群網站釋出台中市消防形象月曆「拍攝花絮預告」，12名消防猛男、4名消防靚女展示專業救火技能與健美體態，花絮影片可見人體國旗、消防車跑酷等高難度極限運動，消防迷敲碗期待。台中市消防局指出，形象月曆預計11月推出，後續還有4支拍攝花絮影片，消防迷千萬不要錯過。

台中市消防局社群臉書昨公布台中市消防形象月曆「拍攝花絮預告」，短短1分鐘內，可見台中市消防局各式帥氣消防車種，隨後12名消防猛男上身打赤膊，露出訓練結實胸肌、腹肌，4名消防靚女手持頭盔，霸氣登場；花絮影片中有女消防員持手機賣萌自拍，展露消防員私下可愛、逗趣的一面。

台中市消防局教育訓練科指出，幕後花絮可見消防猛男的人體國旗、消防車跑酷，都是拍攝畫面中的冰山一角，拍攝地點特別融入科湳愛琴橋、國家歌劇院、筏子溪的迎賓水岸等台中市代表地標，讓消防迷一看就知道是台中市消防局出品。

教育訓練科表示，「台中消防形象月曆」選角過程激烈，第一階段各大隊推薦2、30位人選，第二階段在豐原訓練中心進行消防員走秀、自我介紹比賽，最後選出由東山分隊小隊長李其修共12男、4女，擔任111年度台中市消防局形象大使。

台中市消防形象月曆已於本月13日完成拍攝，教育訓練科表示，拍攝成品照「先賣個關子」，臉書官方網站會釋出4支幕後花絮影片讓消防迷解癮，11月底將舉行「台中市消防形象月曆」發表會，16位台中市消防局形象大使也會出席，屆時與粉絲相見歡。

台中市政府消防局官方臉書，網址：https://www.facebook.com/tccfwebfans。