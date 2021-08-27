南港快速發展人車增多 警方加強執法交通事故降低近1成
台北市南港區近年快速發展，有「下一個信義區」之稱，人口、車流年年增多。南港分局交通組致力維護交通秩序，不僅加強酒駕執法、無照駕駛，還不定時在易肇事路口架設照相設備，防止超速駕駛，也在多處路口增設18個警示燈；據統計，南港區今年交通事故發生數跟去年同期相比，減少200件，減幅達9％。
南港區有南港經貿園區、南港軟體園區及南港展覽館等大型場域，對外道路更四通八達，向外延伸松山、內湖、文山及新北市汐止等地，經濟發展使人車變多，南港警方為了維護公共秩序，今年加強交通執法與宣導。
除了對不禮讓行人、行人違規、無照駕駛、酒駕、未依號誌指示左轉等違法行為開罰，又分析發現機車超速釀事偏多，因此積極在忠孝東路、市民大道、南港路、研究院路等筆直路段，架設移動式測速設備。
南港警方指出，交通事故高達65%都發生在路口，提醒汽機車駕駛人要遵守交通規則，在路口「慢、看、停」，勿因一時貪快釀憾事。
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