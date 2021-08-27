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高雄今日戲院舊址危牆再倒 壓毀1機車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市新興區今日戲院舊址再發生危牆倒塌，拆除工程施工時，1塊外牆石塊崩落，砸中巷內1輛機車，機車損毀，幸未造成人員傷亡，高雄市府工務局人員到場會勘後，勒令停工。

高雄市新興區八德二路的今日戲院舊址，在後方靠同愛街35巷的外牆今年1月倒塌，導致高雄市政府得疏散巷內住戶，住戶搬出多日，拆要求拆樓，工地固定外牆後，住戶才搬回家，但6月間，外牆第二次再崩塌，工地負責人經警方依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，市府要求地主立即拆除戲院舊址危樓。

今天上午11點40分，拆除工程持續中，疑施工不慎，突然靠同愛街35巷的外牆石塊崩落，壓毀住戶停在巷子內的1輛機車，幸未造成傷亡。這石塊長3公尺、寬1公尺，居民看得吃驚，直呼幸好沒人經過，不然後果不堪設想。

高雄市警新興分局據報，立即派員拉封鎖線，避免人車進入，並通報市府工務局及工地負責人到場。今天中午12點35分，市府工務局人員到場會勘，勒令停工，機車車主要向工地負責人求償，警方也依公共危險罪查辦全案。

高雄今日戲院舊址拆除工程，今天近午發生石塊崩落，壓毀機車。記者林保光／攝影
高雄今日戲院舊址拆除工程，今天近午發生石塊崩落，壓毀機車。記者林保光／攝影
高雄今日戲院舊址拆除工程，今天近午石塊崩落，壓毀機車，工程人員正以吊臂車吊離石塊。記者林保光／攝影
高雄今日戲院舊址拆除工程，今天近午石塊崩落，壓毀機車，工程人員正以吊臂車吊離石塊。記者林保光／攝影

高雄市 車主 崩塌

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