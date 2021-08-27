聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚇人！ 台南學甲自來水管爆管 柏油路被炸開搶修中
台南市道174線學甲段12.5公里處今天上午7點發生自來水管爆管，往下營區約10多公尺的柏油路面像被炸開一樣相當嚇人，當時正值上、下班時間，嚇壞用路人，幸好未傷及無辜，六區管理處表示，是一條400毫米的塑膠配管老舊不耐重車久壓破裂，正積極搶修預計今天下午4點30分可恢復供水。
因爆管的威力很大，連厚厚的瀝青路面都被「炸開」彈射開來，174線僅能單線行駛，學甲警分局接獲民眾報案後派員在場警戒，確保交通順暢，也通知自來水公司佳里服務所派工搶修中。
因水管爆管，下營區自來水用戶受到影響，部分鄉親反映水壓下降，甚至有人無水可用，無預警停水造成不便，民眾抱怨連連。
水公司六區管理處說，爆管位置在174線學甲區新達里瓦寮段，一條口徑400毫米PVCP塑膠管配管破裂，影響區域為新達里瓦寮58戶，預計今天下午4點30分前修復。破管主要原因是老舊以及車輛重壓，已報請要汰換為新的材質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言