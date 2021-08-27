嚇人！ 台南學甲自來水管爆管 柏油路被炸開搶修中

台南市道174線學甲段12.5公里處今天上午7點發生自來水管爆管，往下營區約10多公尺的柏油路面像被炸開一樣相當嚇人，當時正值上、下班時間，嚇壞用路人，幸好未傷及無辜，六區管理處表示，是一條400毫米的塑膠配管老舊不耐重車久壓破裂，正積極搶修預計今天下午4點30分可恢復供水。

因爆管的威力很大，連厚厚的瀝青路面都被「炸開」彈射開來，174線僅能單線行駛，學甲警分局接獲民眾報案後派員在場警戒，確保交通順暢，也通知自來水公司佳里服務所派工搶修中。

因水管爆管，下營區自來水用戶受到影響，部分鄉親反映水壓下降，甚至有人無水可用，無預警停水造成不便，民眾抱怨連連。