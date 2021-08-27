影／北市小貨車撞店家 瓦斯鋼瓶掉落幸無波及路人

今天早上9點多，台北市松山區發生載瓦斯鋼瓶的小貨車，失控撞上路邊店家事件，幸好無波及路人。起因為小貨車駕駛疑似未注意支線道禮讓主線道規定，從三民路102巷左轉三民路時，遭直行三民路的計程車撞上，此事故還波及一輛停在路邊的腳踏車。小貨車駕駛、計程車司機輕傷，無酒駕。

警方調查，早上9點24分，開小貨車的50歲洪姓駕駛，從三民路102巷左轉三民路時，遭54歲梁姓計程車司機直行撞上，洪姓駕駛當下方向盤失控，往路邊店家衝去，撞上店家梁柱，車上載的瓦斯鋼瓶搖晃掉落，幸好無引伸其他事故。