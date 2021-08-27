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影／北市小貨車撞店家 瓦斯鋼瓶掉落幸無波及路人

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

今天早上9點多，台北市松山區發生載瓦斯鋼瓶的小貨車，失控撞上路邊店家事件，幸好無波及路人。起因為小貨車駕駛疑似未注意支線道禮讓主線道規定，從三民路102巷左轉三民路時，遭直行三民路的計程車撞上，此事故還波及一輛停在路邊的腳踏車。小貨車駕駛、計程車司機輕傷，無酒駕

警方調查，早上9點24分，開小貨車的50歲洪姓駕駛，從三民路102巷左轉三民路時，遭54歲梁姓計程車司機直行撞上，洪姓駕駛當下方向盤失控，往路邊店家衝去，撞上店家梁柱，車上載的瓦斯鋼瓶搖晃掉落，幸好無引伸其他事故。

洪姓駕駛、梁姓計程車司機身上擦挫傷，無酒駕，送醫簡單包紮。警方初步調查，是洪姓駕駛未注意支線道禮讓主線道規定，詳細肇事責任由交通大隊進一步鑑定。

載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝
載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝
載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝
載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝
計程車車頭毀損。記者蔡翼謙／翻攝
計程車車頭毀損。記者蔡翼謙／翻攝
載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝
載瓦斯鋼瓶的小貨車撞上店家梁柱，幸好無波及路人。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 酒駕

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