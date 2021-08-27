快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

直播／26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

6縣市警局試辦遠距傳譯 視訊助外籍人士報案

中央社 / 台北27日電

警政署今天表示，9月1日起將在台北市等6縣市警察局試辦「遠距傳譯」，透過各界翻譯人才，以視訊方式協助外籍人士報案，經統計目前以擔任越南語通譯最多。

警政署指出，為加速推動司法改革國是會議決議，已完成「遠距傳譯」評估，並依行政院指示試辦，指定台北市、新北市、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣警察局，自9月1日至明年2月底止，試辦6個月，後續評估全面推動可行性。

警政署表示，「遠距傳譯」是考量若外籍人士需報案，員警受理後會先聯繫通譯，再以視訊方式協助外籍人士，員警可同步製作筆錄，通譯人才包含大學教師、新住民、外籍人士等，統計目前列冊共1384人，以精通越南語最多，印尼語次之。

警政署指出，透過視訊翻譯方式受理報案，不僅能保護當事人，也能提升員警處理案件品質，筆錄完成後，也會透過通譯告知當事人筆錄內容。

警政署表示，因各國警察機關處理涉外治安案件使用「遠距傳譯」經驗有限，此試辦計畫將視試辦期間執行狀況，再檢討分析，評估全面推動可行性，也會持續擴充通譯人才資料庫。

遠距 警察

延伸閱讀

華南產理賠系統 拿到專利

上海男尋失蹤母19年 自家地下挖出遺骨…疑父親下毒手

刑案破獲全國倒數第3 新任彰化縣警察局長吳坤旭要面對

基隆夫妻昨打高端後掛急診打點滴 今晚二度救護車送醫

相關新聞

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車外當場死亡

雲林縣水林鄉幼兒園林姓老師今天請假開車戴3名學生出門，行經水林鄉慈惠堂附近農路，不慎失控翻車，其中有兩名學生疑被摔出車外...

走私名貓再斬獲 養殖場見30貓犬65箱私菸 業者涉案收押

高雄檢方追查走私名貓主使者，發現寵物養殖場林姓業者涉案，在高雄市燕巢區1處寵物養殖場，再找到約30隻品種名犬和名貓，以及...

嚇人！ 台南學甲自來水管爆管 柏油路被炸開搶修中

台南市道174線學甲段12.5公里處今天上午7點發生自來水管爆管，往下營區約10多公尺的柏油路面像被炸開一樣相當嚇人，當...

前海陸隊員被嗆竟當街押人 警偽裝「熊貓外送」埋伏數日逮人

又是債務糾紛擄人。前海軍陸戰隊員43歲李姓男子欠款10萬元，十年內卻只還1萬，不滿債主放話「連10萬都還不出來」，找來2...

影／北市小貨車撞店家 瓦斯鋼瓶掉落幸無波及路人

今天早上9點多，台北市松山區發生載瓦斯鋼瓶的小貨車，失控撞上路邊店家事件，幸好無波及路人。起因為小貨車駕駛疑似未注意支線...

影／基隆化學槽車翻乙二醇漫數百公尺 影響西岸聯絡道

一輛載運乙二醇的化學槽車，今天中午在基隆市中山四路要上西岸聯絡道往高速公路時，在入口處翻覆，整輛槽車側倒在路邊，槽體被撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。