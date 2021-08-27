6縣市警局試辦遠距傳譯 視訊助外籍人士報案

警政署今天表示，9月1日起將在台北市等6縣市警察局試辦「遠距傳譯」，透過各界翻譯人才，以視訊方式協助外籍人士報案，經統計目前以擔任越南語通譯最多。

警政署指出，為加速推動司法改革國是會議決議，已完成「遠距傳譯」評估，並依行政院指示試辦，指定台北市、新北市、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣警察局，自9月1日至明年2月底止，試辦6個月，後續評估全面推動可行性。

警政署表示，「遠距傳譯」是考量若外籍人士需報案，員警受理後會先聯繫通譯，再以視訊方式協助外籍人士，員警可同步製作筆錄，通譯人才包含大學教師、新住民、外籍人士等，統計目前列冊共1384人，以精通越南語最多，印尼語次之。

警政署指出，透過視訊翻譯方式受理報案，不僅能保護當事人，也能提升員警處理案件品質，筆錄完成後，也會透過通譯告知當事人筆錄內容。

警政署表示，因各國警察機關處理涉外治安案件使用「遠距傳譯」經驗有限，此試辦計畫將視試辦期間執行狀況，再檢討分析，評估全面推動可行性，也會持續擴充通譯人才資料庫。