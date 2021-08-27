影／基隆化學槽車翻乙二醇漫數百公尺 影響西岸聯絡道

一輛載運乙二醇的化學槽車，今天中午在基隆市中山四路要上西岸聯絡道往高速公路時，在入口處翻覆，整輛槽車側倒在路邊，槽體被撞破，大量乙二醇流出，漫到數百公尺馬路，駕駛一度受困自行爬出，沒有受傷。消防局人員利用化學泡沬灌救，降低濃度並戒備。

羅姓男子駕駛的化學槽車，今天中午11點多，行駛在中山四路要上西岸聯絡道往高速公路時，車頭撞上分隔護欄，車頭凹損嚴重，整輛槽車側倒在路邊，槽體被撞破，大輛乙二醇流出，漫到數百公尺馬路，駕駛一度受困自行爬出，沒有受傷，翻車原因還要調查。

基隆市、港消防局消防人員到場後，以用化學泡沬灌救，降低濃度並戒備。上下聯絡道都受到影響，市警第四分局到場疏導交通。消防人員說，駕駛自行脫困，乙二醇吸入人體會有毒，目前戒備中。