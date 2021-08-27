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走私名貓再斬獲 養殖場見30貓犬65箱私菸 業者涉案收押

聯合報 / 記者林保光／即時報導

檢方與農業單位在養殖坦發現的比熊犬。圖／讀者提供
檢方與農業單位在養殖坦發現的比熊犬。圖／讀者提供
高雄檢方追查走私名貓主使者，發現寵物養殖場林姓業者涉案，在高雄市燕巢區1處寵物養殖場，再找到約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸，檢方昨晚聲押林獲准，今天上午檢察官與農委會、高雄市農業局趕去燕巢養殖場，追查品種貓犬來源。

新北市籍漁船「順發886號」走私154隻品種名貓，經農委會動植物檢疫局高雄分局全數撲殺後，高雄地檢署與海巡人員，追查出曾任海巡署北部地區機動海巡隊員張芳溢（50歲）與他的員工郭閔豪（49歲）涉嫌合謀，聯繫順發886號林姓船長，到澎湖外海接駁這批名貓。

檢方追查張、郭，要了解向他們下單購貓的上游，在郭閔豪的手機，發現林姓寵物業者（42歲）曾傳文字訊息給郭，載明「3隻貓1籠這樣才有利潤」要郭照辦，好節省空間，郭還傳密艙照片給林。檢方認為林涉案重大，可能是下單業主，昨天傳喚林政龍到案，並要求林交出手機，可是林卻稱他搭計程車到海巡署高雄查緝隊前，不慎將手機遺落計程車。

檢方連日查出林姓業者經常進出高雄市燕巢區角宿路1處貓犬養殖場，昨天發現養殖場內還有約30隻品種貓犬，包括20多隻法國鬥牛犬、比熊、馬爾濟斯、短腳臘腸犬等名犬及1隻暹邏貓，還查獲65箱又17條走私香菸。

林稱暹邏貓是他自己的，其餘名犬有晶片證明和證書，否認走私來台，更否認涉及順發886號漁船。昨晚雄檢檢察官訊問林政龍後，向法官押押獲准。今天上午，農委會動植物檢疫局高雄分局與高雄市農業局也派員到養殖場，將查驗這些貓犬的來源。

高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供
高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供
寵物業者林姓男子昨晚經雄檢聲押獲准。記者林保光／翻攝
寵物業者林姓男子昨晚經雄檢聲押獲准。記者林保光／翻攝
高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供
高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供
高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供
高雄地檢署在高雄市燕巢區寵物養殖場，查獲約30隻品種名犬和名貓，以及65箱私菸。圖／讀者提供

海巡署 走私 高雄市

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