高雄建國四路警友站相挺 贈派出所口罩純氧瓶
有感警察執行防疫勤務辛勞，高雄鹽埕警分局建國四路警友站添購純氧呼吸瓶、造形醫療口罩給派出所，由警分局長蔡鴻文受贈，感謝警友站用行動支持第一線警察執勤安全。
昨晚9點多時，建國四路警友站副站長許睿驊，偕同鹽埕國中國中家長會長倪豪臣、警友李昭男到建國四路所內，慰勞同仁的付出，並贈與有行動救命神器之稱的純氧呼吸瓶、與「麟洋」甫在東京奧運靠著最後致勝界內球取得金牌的「IN」造形醫療口罩，由分局長蔡鴻文接受贈禮。
許睿驊說，深知在疫情期間，派出所同仁無論在取締違反防疫規定案件、協助施打疫苗，甚至查緝違法走私案等勤務下，都不辭辛勞堅守崗位默默付出，期許警方在未來能與麟洋配一樣繼續扮演著集結民心的穩定力量。
蔡鴻文除表達感謝外，也說防疫同島一命，不分你我。警友站設想周到，且全力支持態度，成為警方強力後援，讓同仁更安心全力投入治安、防疫勤務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言