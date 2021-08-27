高雄建國四路警友站相挺 贈派出所口罩純氧瓶

有感警察執行防疫勤務辛勞，高雄鹽埕警分局建國四路警友站添購純氧呼吸瓶、造形醫療口罩給派出所，由警分局長蔡鴻文受贈，感謝警友站用行動支持第一線警察執勤安全。

昨晚9點多時，建國四路警友站副站長許睿驊，偕同鹽埕國中國中家長會長倪豪臣、警友李昭男到建國四路所內，慰勞同仁的付出，並贈與有行動救命神器之稱的純氧呼吸瓶、與「麟洋」甫在東京奧運靠著最後致勝界內球取得金牌的「IN」造形醫療口罩，由分局長蔡鴻文接受贈禮。

許睿驊說，深知在疫情期間，派出所同仁無論在取締違反防疫規定案件、協助施打疫苗，甚至查緝違法走私案等勤務下，都不辭辛勞堅守崗位默默付出，期許警方在未來能與麟洋配一樣繼續扮演著集結民心的穩定力量。