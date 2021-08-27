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強降雨夜襲！涵洞積水1轎車拋錨受困 烏日警即時救援

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順說，25日晚間7時獲報，受強降雨影響，大肚區營埔一街涵洞積水深度約50公分，一輛外縣市轎車不熟路況誤入涵洞拋錨熄火求援，他到場交通管制，協助通知拖吊車救援拋錨車，並設置三角錐路障封鎖該路段，通報相關單位到場處置，積水在當晚9時10分排除，恢復通行。

受困的柯姓駕駛向警方表示，他從嘉義市來的，因對台中市的路況不熟，且因晚間視線不良又遇強降雨，待進入才會不明瞭前方積水深度而致使車輛拋錨，情急之下向警方求救，幸好警方即時前來施以援手協助脫困並封鎖該路段，避免不知情民眾路過再度發生受困事件，使災害結果降至最低，獲得民眾的一致好評。

烏日警分局長楊川表示，近來因西南氣流對流旺盛，天氣多變，常有強降雨，造成低漥地區積水，請駕駛人行經易積水路段多加留意，若發現積水過深，勿勉強通行，以維護生命、財產安全。

台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順協助誤入大肚區營埔一街積水涵洞的拋錨轎車脫困。圖／警方提供
台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順協助誤入大肚區營埔一街積水涵洞的拋錨轎車脫困。圖／警方提供
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台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順協助誤入大肚區營埔一街積水涵洞的拋錨轎車脫困。圖／警方提供
台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順協助誤入大肚區營埔一街積水涵洞的拋錨轎車脫困。圖／警方提供

台中市 西南氣流

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