強降雨夜襲！涵洞積水1轎車拋錨受困 烏日警即時救援
台中市警局烏日分局追分派出所警員陳漢順說，25日晚間7時獲報，受強降雨影響，大肚區營埔一街涵洞積水深度約50公分，一輛外縣市轎車不熟路況誤入涵洞拋錨熄火求援，他到場交通管制，協助通知拖吊車救援拋錨車，並設置三角錐路障封鎖該路段，通報相關單位到場處置，積水在當晚9時10分排除，恢復通行。
受困的柯姓駕駛向警方表示，他從嘉義市來的，因對台中市的路況不熟，且因晚間視線不良又遇強降雨，待進入才會不明瞭前方積水深度而致使車輛拋錨，情急之下向警方求救，幸好警方即時前來施以援手協助脫困並封鎖該路段，避免不知情民眾路過再度發生受困事件，使災害結果降至最低，獲得民眾的一致好評。
烏日警分局長楊川表示，近來因西南氣流對流旺盛，天氣多變，常有強降雨，造成低漥地區積水，請駕駛人行經易積水路段多加留意，若發現積水過深，勿勉強通行，以維護生命、財產安全。
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