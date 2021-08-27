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聯結車與小貨車國3碰撞翻覆 1死1傷

中央社 / 新竹縣27日電

國3南下83公里處今天上午9時許發生死亡車禍，一輛聯結車與小貨車發生碰撞，2車翻覆、毀損，聯結車駕駛送醫不治，小貨車駕駛則頭部撕裂傷，事故發生原因由國道警方調查。

國道公路警察局今天上午9時32分接獲報案，在國道3號南下83公里處有一輛聯結車與小貨車碰撞翻覆，國道警第六警察隊竹林分隊立刻派員前往處理。

國道警方指出，聯結車與貨車事故的撞擊力道大，貨車側翻覆在外車道上，而聯結車車頭則衝出護欄、車身橫擋在路肩與外側車道上。

新竹縣政府消防局獲報後出動破壞機具趕抵現場，將受困在聯結車內的65歲紀姓駕駛救出，但已失去生命跡象，送醫仍傷重不治，小貨車駕駛則頭部撕裂傷，送醫救治中，事故發生原因與肇責將由國道警方調查釐清。

國道 警察

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