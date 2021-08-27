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疫情趨緩 基隆將連3天強力取締廟口周遭及熱點違停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局因應9月1日將開學，新冠肺炎疫情趨緩，人、車流數量回升，自9月1日到3日，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，期3天展開「嚴重違停」取締專案，加強告發，主要以「並排停車」、「公車站牌違停」、「人行道違停」及「占用卸貨停車格位」等4項。

交通隊副隊長吳誌權今天說，此次執法範圍包括廟口夜市周邊主要道路、南榮路、新豐街、深溪路、東信路、暖暖街、東勢街、源遠路、基金一路、樂利二街及樂利三街等路段，交通隊及各分局同步執行，以嚴重違停態樣加強取締，並以晚間用餐時間為主。

交通隊表示，近年來市政府持續改善交通工程，近期將增加5處停車場，包括信義國小地下停車場、中興國小地下停車場、愛一路機車停車場、要塞司令部停車場及綜合體育場停車場，預估能增加近千格汽車停車位及700格機車停車位。

交通隊提醒，民眾如貪圖一時方便違規停車，不僅造成人車爭道、險象環生，也妨害其他用路人權益，嚴重的話更可能釀成交通事故。交通環境改善除由警方積極取締違規停車外，亦需民眾守法觀念的提升，減少違規停車亂象。

基隆連3天強力取締違停，鎖定廟口夜市周周遭各重要道路。圖／交通隊提供
基隆連3天強力取締違停，鎖定廟口夜市周周遭各重要道路。圖／交通隊提供
基隆連3天強力取締違停，鎖定廟口夜市周周遭各重要道路。圖／交通隊提供
基隆連3天強力取締違停，鎖定廟口夜市周周遭各重要道路。圖／交通隊提供

停車場 違停 人行道

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