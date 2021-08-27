疫情趨緩 基隆將連3天強力取締廟口周遭及熱點違停

基隆市警局因應9月1日將開學，新冠肺炎疫情趨緩，人、車流數量回升，自9月1日到3日，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，期3天展開「嚴重違停」取締專案，加強告發，主要以「並排停車」、「公車站牌違停」、「人行道違停」及「占用卸貨停車格位」等4項。

交通隊副隊長吳誌權今天說，此次執法範圍包括廟口夜市周邊主要道路、南榮路、新豐街、深溪路、東信路、暖暖街、東勢街、源遠路、基金一路、樂利二街及樂利三街等路段，交通隊及各分局同步執行，以嚴重違停態樣加強取締，並以晚間用餐時間為主。

交通隊表示，近年來市政府持續改善交通工程，近期將增加5處停車場，包括信義國小地下停車場、中興國小地下停車場、愛一路機車停車場、要塞司令部停車場及綜合體育場停車場，預估能增加近千格汽車停車位及700格機車停車位。