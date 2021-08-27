全台近1月有9件違法生火案 包括林地燒金紙、廢輪胎

國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中，今年5月登山時引發玉山森林大火，南投地檢署偵辦發現喬建中等5人竊取枝木違法生火，不但意圖煙滅證據，且犯後態度不佳，以森林法將5人起訴。行政院長蘇貞昌7月要求保七總隊嚴格執行山林防火，保七總隊表示，近1個月查獲違法生火案件有9件共10人，其中1件、1人移送法辦。

蘇貞昌7月29日召開中央災害防救會報第44次會議，要求保七總隊對於山林防火嚴格執法。

保七總隊表示，這1個月內，查獲違法森林引火案件有9件共10人，其中在林班地內燃燒金紙等違反森林法規定，有1件共2人；違反國家公園主管機關禁止規定，從事烤肉、營火、野炊活動有7件共7人；在山林內燃燒廢輪胎，觸犯森林法有1件共1人。